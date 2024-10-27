Лео Месси поздравил «Барсу» с разгромом «Мадрида» – у фанатов нашлись претензии к Лео

Ханси Флик превратил «Барселону» в машину – теперь в этом нет сомнений. В Лиге чемпионов каталонцы уверенно разобрались с «Баварией», а через пару дней разнесли «Мадрид» на «Сантьяго Бернабеу».

За мощной победой «блауграны» из-за океана следил легенда клуба – Лео Месси. Аргентинец поздравил «Барсу», оставив короткий комментарий под публикацией о матче с «Реалом»:

«Какая красивая победа!»

Фанаты рады комментарию Месси, но у некоторых нашлись претензии – почему Лео почти сутки ничего не писал о победе «Барсы» в класико.

Несколько комментариев из соцсетей:

💭 «Конечно, он любит «Барсу»! Некоторые фанаты уже успели его разнести за то, что он так долго ничего не писал, но это же бред».

💭 «Получается, он сутки думал над комментарием из трех слов? Плевать ему на «Барсу», это очевидно».

💭 «А если бы «Мадрид» победил, Роналду не оставил бы даже маленький комментарий. Лео никогда не забывает свой родной клуб».

💭 «Месси всегда следит за «Барсой», теперь вы в этом убедились. Я по нему очень скучаю, он должен вернуться в «Барсу» в любом качестве».

💭 «Месси поздравляет клуб своего детства с крупной победой над «Мадридом», это прекрасно».

Задержку поздравлений от Лео можно легко объяснить. Во-первых, «Интер Майами» аргентинца проводил свой матч в плей-офф МЛС, во-вторых, не будем забывать о часовых поясах. В любом случае, тут самое главное – знак внимания от Месси.

Всегда приятно видеть, что легенды не забывают о своих бывших клубах.

Румынка помогла Лео Месси заработать миллионы! Девушка работает с аргентинцем больше 10 лет

В этом разница между Фликом и Хави. При немце в «Барсе» железная дисциплина – Ханси не исполнил просьбу игроков после разгрома «Мадрида»

Реакция года? Флик упал на спину и сделал кувырок после промаха Левандовского – мы не видели его таким