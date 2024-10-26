📸Дубль за 2 минуты! Левандовски ногой и головой выносит «Мадрид» на «Бернабеу»

Польскому форварду «Барселоны» Роберту Левандовскому потребовалось всего 10 минут второго тайма, чтобы открыть счет в класико на «Бернабеу». Затем еще две минуты, чтобы оформить дубль.

Первый мяч − имени Марка Касадо, благословленного Месси , и Ферлана Менди. Левый защитник «Мадрида» завис в полупозиции и не создал для поляка офсайдную ловушку, а Касадо шикарно увидел рывок партнера по «Барселоне».

Левандовскому оставалось только сблизиться с Луниным и переиграть его, что он и сделал.

Во втором случае отлично отработал на левом фланге Алекс Бальде. Он совершил кросс в штрафную, где Левандовски нашел свободное место между двумя защитниками «Мадрида» и забил головой в правый от Лунина угол.

Роберт Левандовски − хозяин «Бернабеу»?