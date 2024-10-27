4-й разрыв крестов к 22 годам – партнер Месси страдает. А ведь он так дорог «Интер Майами»

Жуть.

«Интер Майами» выиграл первый в истории матч плей-офф – 2:1 против «Атланты» Алексея Миранчука . Но есть и боль: защитник Иэн Фрэй порвал крестообразные связки колена. Без столкновения, вообще без контакта с соперником.

Такая травма сама по себе страшна, но тут жутко другое – 22-летний Фрэй порвал кресты уже четвертый раз. Из-за этого игроки «Интера» даже не сильно радовались после победы, в интервью после матча грустили.

«Такие вещи важнее собственно игры, – сказал после матча полузащитник «Интера» Янник Брайт. – Непросто видеть, как твой друг получает серьезную травму. Хотелось бы отпраздновать первую победу сильнее, но, повторюсь, есть вещи важнее игры».

Четыре разрыва крестов к 22 годам. Как это было?

Хроника страданий Иэна Фрэя.

❌ Январь 2021-го . Первую травму получил еще до дебюта в МЛС – всего через месяц после подписания контракта с «Интер Майами».

❌ Зима-2022 . Иэн восстановился, но не успел провести ни одной официальной игры: на предсезонке порвал кресты второй раз – дебют за «Интер» снова отложили.

❌ Май 2023-го . Фрэй все-таки сыграл за «Интер», влетел в основу, провел 11 матчей в МЛС, но в первом же матче Кубка лиг третий раз разорвал крестообразные связки. Еще год без футбола.

❌ Октябрь 2024-го . Защитник оправился к июню, вернулся, забил по мячу в первых двух играх МЛС после возвращения. Здоровья хватило на 20 матчей – в 21-м этот четвертый разрыв.

Команда любит Фрэя. Владелец называет воином, а Месси посвятил первую победу в США

Иэна в «Интере» обожают. Фрэй – местный парень, родился и вырос в Майами, его подписывали как доморощенного игрока из «Форт Лодердейл», который позже превратился в «Интер Майами II». Поэтому за его судьбу очень сильно переживает вся команда и даже владелец клуба Хорхе Мас. Бизнесмен лично сообщил о первой травме Иэна и потом поддерживал молодого игрока.

Третий разрыв крестов случился в дебютном матче Лионеля Месси, когда он забил победный со штрафного на 94-й минуте. Но после игры Лео говорил про Фрэя: «Победу я хочу посвятить одноклубнику Иэну, он сейчас в раздевалке страдает из-за травмы. Он только оправился от двух повреждений, но сразу же получил еще одно».

Фрэю вручили медаль за победу в Кубке лиг-2023, но гораздо больше он радовался чемпионству в регулярке-2024: «Я даже не могу передать словами, как счастлив! Ради этого я и пошел в футбол, когда был ребенком. Как же круто играть в одной команде с величайшим игроком в истории! И выигрывать трофеи вместе. Я и не думал, что это возможно после трех травм, но вот я тут – и это потрясающе».

Парню напомнили, что Месси посвятил первую победу за «Интер» ему, Фрэй в ответ посвятил этот успех самому Лео – потому что «очевидно, без него бы мы не выиграли». Во время интервью к Иэну подошел сам владелец команды Хорхе Мас и сказал: «Настоящий боец! Какая история возвращения! Ради такого мы здесь собрались! Отлично сыграл сегодня».

Неудивительно, что для всей команды очередная травма Иэна – шок

***

Четыре травмы крестов в футболе – редкость. Три, например, было у Мигеля Данни, но к 33 годам. Шотландский нападающий Льюис Вон пережил четыре тяжелейших травмы к 26, но все равно забивает в шотландском пердиве.

Есть примеры из других видов спорта. В женском баскетболе – Джеки Гэмелос, она травмировала кресты пять раз, но все равно сделала неплохую карьеру в Европе и женской НБА.

Иэн уже три раза возвращался. Надеемся, что получится и в четвертый.

Здоровья!

Миранчук потерялся, Месси не забил и разозлился. «Интер Майами» впервые выиграл в плей-офф

Фото: Gettyimages /Rich Storry; East News /APAPAP Photo/Rebecca Blackwell