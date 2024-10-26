3 гола за 40 секунд игры – безумный отрезок в Ростове! Карпин загадочно думает об отставке

Первая победа «Ахмата».

Безумный отрезок в матче «Ростов» – «Ахмат»: три гола за две с половиной минуты! Но Валерию Карпину такое веселье вряд ли понравилось.

Грозненцы впервые в сезоне выиграли на ростовском выезде – 3:2.

2,5 минуты – это еще с празднованиями! Для трех голов командам хватило 40 игровых секунд

Давайте считать и засекать.

Арсен Адамов на 33-й минуте навесил в штрафную, а Даниил Уткин в воздухе опередил Умара Сако. 1:0 в пользу «Ахмата» – только начало яркого шоу.

Грозненцы еле успели отпраздновать – «Ростов» тут же ответил. Теперь Евгений Чернов навесил слева в штрафную. Николай Комличенко и Роналдо поборолись в воздухе. Мяч опустился – и бразилец пробил низом с выгодной точки. Гиорги Шелия отразил, но Комличенко подкараулил и добил – сразу 1:1.

На 36-й минуте «Ахмат» восстановил +1. Камило прервал передачу Максима Осипенко на половине «Ростова». Максим Самородов развернулся поблизости от штрафной, покатил влево, а Лечи Садулаев пробросил мяч мимо метнувшегося навстречу Хидаета Ханкича.

1:2 за две с половиной минуты – РПЛ умеет удивлять! Но давайте посчитаем чистое время между этими голами, от возобновлений игры.

32:29 – первый гол, 35:09 – и уже третий. Если исключить празднования (две минуты), получится, что три мяча влетели за 40 секунд игры – фантастика!

Кстати, описания моментов выше – нечто близкое к нарочитому стилю комментатора Романа Трушечкина , он решил «гонять мяч» и не проявлять эмоций. Получилось особенно заметно, учитывая такой мегаотрезок.

Дубль Садулаева, ассист Шелии – после ошибок «Ростова». Карпин думает об отставке

Во втором тайме команды чуть сбавили, но «Ахмат» все равно забил. У Лечи Садулаева дубль после ростовских ошибок.

На 51-й минуте Шелия быстро вынес мяч на набегающего Садулаева. Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич вышел из штрафной в попытке перехватить, но опоздал и пропустил третий. Нападающий грозненцев отправил в пустые, защитник Илья Вахания не смог помешать.

Вратарь «Ахмата» сделал ассист – еще одна деталь яркого матча. Это второй голевой пас Шелии в РПЛ, уже делал в 2020-м за «Тамбов». С 2009-го только у троих вратарей больше одного ассиста в чемпионате России: Шелия, Игорь Акинфеев (2) и Сергей Нарубин (2), отметила Opta.

«Ростов» забил только второй, а сравнять не получилось – команда Валерия Карпина не побеждает шесть туров подряд, с разгрома «Факела» (4:1) 1 сентября. Дальше – тяжелый выезд к «Динамо».

«Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом , – признался Валерий Карпин в интервью на «Матче». – Промолчу, чтобы меня, как [спортивного директор «Оренбурга» Дмитрия] Андреева, не отстранили . Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков».

«Эмоций пока нет, потому что я на работе был, – слова главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева. –Только пришел с работы, еще не успел все оценить. Мой прогноз сбылся, что будет изматывающая игра. Обе команды старались, но удача была на нашей стороне. Ребята проявили командный характер».

«Ахмат» впервые выиграл в этом чемпионате – после шести поражений и ничьих. Команда Сергея Ташуева отлепилась от последнего места, но «Оренбургу» 27 октября еще играть с «Рубином».

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив