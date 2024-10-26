День драм в концовках АПЛ: два спасения последними ударами, еще одно – затащили победу предпоследним

Только «Сити» дал контраст.

Сразу три матча АПЛ в субботу – с драматичными развязками. Это «Ман Сити» спокойно дома обыграла «Саутгемптон» – 1:0 благодаря голу Эрлинга Холанда уже на пятой минуте, а остальные развлекались.

«Брентфорд» теперь забивает на последних минутах таймов. Так спасли матч против «Ипсвича» с 0:2

«Брентфорд», в прошлом туре наконец-то переставший забивать на первых минутах , задал новый тренд – теперь голы в конце таймов. Против «Ипсвича» это принесло три очка в сложном домашнем матче.

К 31-й минуте «Брентфорд» уже проигрывал 0:2 – забили Сэмми Смодич и Джордж Херст. Но в конце тайма сравняли: на 44-й забил Иоанн Висса, а в добавленное время Харрисон Кларк отправил в свои.

В начале второго тайма этот же Кларк, впервые вышедший в стартовом составе, привез пенальти, а потом удалился за вторую желтую. Благодаря голу Бриана Мбемо с 11-метрового «Брентфорд» повел 3:2, «Ипсвич» в меньшинстве сравнял – навес замкнул Лиам Делап (да, сын короля аутов Рори Делапа). А дальше, уже в добавленное время, случилось вот это.

Не факт, что Мбемо вообще бил, скорее просто закидывал в штрафную, чтобы там кто-то поборолся – но мяч с отскоком от газона заскочил под штангу.

Забавно, что даже при 4:3 в пользу «Брентфорда» у гостей был шанс сравнять. Буквально в ответной атаке на 97-й минуте тот же Делап зарядил в штангу. Но все же победа «Брентфорда».

У команды Томаса Франка после трех подряд матчей с голами на первой минуте началась новая серия. «МЮ» забили в добавленное к первому тайму, «Ипсвичу» – в добавленное и к первому, и ко второму. Получается, гол есть в трех из четырех концовок. Мастера!

«Брайтон» запорол выход 4-в-1 на последней минуте – и вместо 3:1 получил 2:2

Мощно стартовавший «Брайтон» Фабиана Хюрцелера чуть сдал. Против идущего на последнем месте «Вулверхэмптона» вели 2:0 до 88-й минуты (забили Данни Уэлбек и Эван Фергюсон), но умудрились упустить победу. И как упустить!

К первому голу «Вулвз» после углового вопросов нет – там сработал навал. А вот второй мяч в ворота «Брайтона» пришел сразу после проваленного выхода четырех игроков команды на одного защитника и вратаря соперников. Матс Виффер просто подарил мяч сопернику – и начал голевую атаку на собственные ворота.

Может ли быть ярче иллюстрация правила «Не забиваешь ты – забивают тебе».

«Вулвз» перед этим туром шли на последнем месте всего с одним очком в восьми матчах, но не выглядели безнадежн. Просто не повезло с календарем: уже сыграли против топ-7 актуальной таблицы АПЛ («Ливерпуль», «Ман Сити», «Астон Вилла», «Арсенал», «Брайтон», «Ноттингем Форест», «Челси») и «Ньюкасла». Дальше будет попроще – должны подняться.

«Борнмут» спас ничью на выезде у «Астон Виллы». Последним ударом в матче

Выезд к «Астон Вилле» – сейчас не самый приятный опыт. Спросите у «Баварии», которая в этой Лиге чемпионов уже проиграла в Бирмингеме 0:1. Но «Борнмут» не испугался и спас ничью – на последних секундах.

«Вилла» к тому моменту вела 1:0 благодаря голу Росса Баркли. А на 95-й «Борнмут» получил штрафной с левого фланга. И Эванилсон замкнул подачу.

У бразильца только второй гол в АПЛ в этом сезоне – полноценно заменить ушедшего Доминика Соланке пока не получилось. Но какой мяч приятный – ведь «Вилла» сейчас идет на первом месте в ЛЧ.

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Без драмы и голевой феерии только матч явного фаворита против главного аутсайдера. «Манчестер Сити» поднялся на первое место (в воскресенье его может вернуть «Ливерпуль», если обыграет «Арсенал»), а «Саутгемптон» опустился на последнее – и до следующей недели уже не поднимется.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling