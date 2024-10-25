«Реал» и «Барса» недовольны арбитром класико. Что их беспокоит?

Да, оба клуба.

Первое класико сезона – в субботу, но вокруг матча неспокойно уже сейчас. Из-за главного арбитра: «Реал» и «Барселону» рассудит 41-летний Хосе Мария Санчес Мартинес.

Им недовольны и в Мадриде, и в Каталонии.

Для Санчеса Мартинеса это уже седьмое класико. Кто он такой?

🔴 Хосе Мария Санчес Мартинес родился в городе Лорка на юго-востоке Испании. Он экономист по образованию, в свободное от раздачи желтых карточек время работает в банке.

🟡 Санчес Мартинес судит с 2005 года, Ла Лигу – с 2015-го. С тех пор отработал в высшей лиги Испании 186 матчей и отсудил три финала: Суперкубок-2017, Суперкубок-2019 и Кубок-2022/23 (во всех победил «Реал»).

🔴 С 2017-го Хосе Мария – судья ФИФА. Считается арбитром элитной категории, но назначений на решающие матчи не получает. В Лиге чемпионов отсудил восемь игр: семь из них – групповой этап, еще одна – 1/8 финала в прошлом сезоне. В ЛЕ в прошлом сезоне работал на четвертьфинале «Вест Хэма» и «Байера» (1:1).

🟡 Санчес Мартинес был главным арбитром на 35 матчах «Реала»: 23 победы, 7 ничьих, 5 поражений. Трижды удалял его игроков прямыми красными карточками, назначил в пользу «Мадрида» пять пенальти (и еще четыре – в пользу соперников).

🔴 На матчах «Барселоны» Санчес Мартинес работал 34 раза: 26 побед, 2 ничьих, 6 поражений. Игрока каталонского клуба арбитр удалил всего однажды – за две желтые (Клемана Лангле в матче против «Бетиса» в 2020 году). По пенальти: восемь – в пользу «Барсы», семь – в пользу соперников.

🟡 Для арбитра это класико будет уже седьмым в качестве главного. В предыдущих шести по три победы у «Барселоны» и «Реала». Так почему клубы недовольны выбором?

У «Барселоны» претензии к весеннему класико – Мартинес Санчес тогда был на ВАР

🔴 В «Барселоне» недовольны в первую очередь из-за класико в прошлом сезоне. В апрельском матче (3:2 в пользу «Реала») Санчес Мартинес был ассистентом на ВАР. И тогда каталонцы настолько возмущались судейством, что требовали переигровки. Главные причины:

Незасчитанный гол Ламина Ямаля – Андрей Лунин тогда отбил мяч в пограничной ситуации. В Испании нет системы автоматического определения гола, поэтому рассматривать повторы пришлось видеоассистентам. После тщательного изучения всех ракурсов (а их было не очень много), Санчес Мартинес отрапортовал главному: «Сесар, мы возобновим игру с углового, у нас нет доказательств того, что мяч пересек линию».

Пенальти на Лукасе Васкесе , c которого «Реал» на 13-й минуте сравнял счет. В «Барселоне» настаивают, что игрок «Реала» искал контакт. И в этом каталонцев поддержали некоторые судьи. Например, Хавьер Эстрада Фернандес:

«Пенальти не было. Лукас Васкес – очень опытный игрок, у него есть талант и некоторое озорство. Есть изображение, которое выдает его: он вытягивает правую ногу. На поле Сесару Сото Градо было нелегко. Но если у вас есть такой инструмент, как ВАР… Санчес Мартинес не смог правильно оценить эпизод. Нужно разбираться в футболе».

🔵 В сезоне-2022/23 Санчес Мартинес уже судил класико осенью. И тогда Жоан Лапорта остался так недоволен (в частности, неназначенным пенальти на Левандовском и назначенным – на Родриго), что ворвался в судейскую комнату после матча и потребовал объяснений. За это президента «Барселоны» оштрафовали на 150 евро.

«Реал» традиционно недоволен Санчесом Мартинесом. Припоминают связи с Негрейрой

⚪️ Клубное телевидение «Реала» не любит Санчеса Мартинеса особенно. Там проанализировали матчи с Санчесом Мартинесом и выяснили, что команда теряла очки в 39% случаев. А еще установили, что «Барселона» выиграла 76% встреч, на которых работал арбитр. Судя по всему, речь не только про работу главным, но и ассистентом и помощником на ВАР.

⚪️ Еще на клубном канале припомнили связь Санчеса Мартинеса с бывшим главой судейского комитета Испании Хосе Марией Энрикесом Негрейрой – тем самым, которого подозревают в получении взяток от «Барселоны». Для этого показали ролик, в котором Санчес Мартинес рассказывает, как вице-президент технического комитета судей Негрейра сообщил ему о повышении. Relevo отмечает, что видео снято девять лет назад и давно доступно.

Санчес Мартинес действительно упоминался в «деле Негрейры». Фигурировал как один из четырех испанских судей, купивших дом за наличные без обращения в банк. В 2019-м он действительно купил дом в Мурсии с двумя парковочными местами и складским помещением. А в конце 2022-го заплатил за еще одно парковочное место. Эти данные приобщили к делу о выплатах «Барселоны» главе судейского корпуса.

⚪️ Санчесом Мартинесом «Реал» недоволен не только из-за класико, но и из-за матча против «Атлетико» в прошлом сезоне. Тогда клубный канал выдал едкую рецензию:

«Человек, который свистел сегодня... Сможет ли он спать спокойно? Есть трилогия «Властелин колец», трехчасовые фильмы... Что ж, мы могли бы составить трилогию про судей дерби против «Атлетико»: Альберолу Рохаса, Куадру Фернандеса и Санчеса Мартинеса... Они всегда на стороне «матрасников».

⚪️ У Санчеса Мартинеса есть крайне спорное решение в пользу «Барселоны» и в этом сезоне – в первом туре против «Валенсии». На 55-й минуте арбитр не показал желтую карточку Пау Кубарси за очевидный срыв атаки – защитник «Барсы» цеплял нападающего соперника Уго Дуро. Судейские эксперты постановили, что каталонцы должны были доигрывать в меньшинстве.

Так чего ждать от класико? Будут ли скандалы?

«Реал» – «Барса», «Арсенал» против «Ливерпуля», классика Италии и Франции. Где ваш 🍿?

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, Gareth Evans/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /AP Photo/Bernat Armangue; Gettyimages.ru /David Ramos