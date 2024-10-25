😵 Экс-нападающего «Арсенала» могут посадить на 14 лет: в его чемоданах нашли 60 кг марихуаны после прилета из Бангкока 🌿

Экс-нападающий «Арсенала» Джей Эммануэль-Томас отрицает, что был участником контрабанды наркотиков в аэропорту Станстед (Лондон).

33-летний игрок был арестован в сентябре, получив обвинения в перевозке марихуаны на сумму более 600 тысяч фунтов стерлингов.

Британские пограничники обнаружили запрещенный груз в чемоданах футболиста, прибывшего в Лондон 2 сентября из Бангкока. Суммарный вес контрабанды превысил 60 кг.

Сегодня состоялись предварительные слушания, на которых Эммануэль-Томас отказался признавать вину, после чего был возвращен под стражу до судебного разбирательства. Ожидается, что вердикт будет вынесен в мае следующего года.

Максимальный срок, который грозит спорстмену, составляет 14 лет тюремного заключения.

Шотландский «Гринок Мортон», в котором играл футболист, вскоре расторг контракт в одностороннем порядке.

Также по делу о контрабанде были задержаны две девушки, сопровождавшие игрока. Обе признали вину и были отпущены под залог.