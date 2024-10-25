🚨 Ямаль может быть вынужден покинуть «Барселону» из-за ухудшившегося финансового положения клуба. За ситуацией следят два английских топа 👀

Сразу два клуба английской Премьер-лиги связывают с будущим Ламина Ямаля.

The Independent утверждает, что «Ливерпуль» и «Арсенал» внимательно следят за ситуацией с финансовым положением «Барселоны», из-за чего каталонцы могут быть вынуждены продать 17-летнего вингера.

Напомним, у Ямаля заключен контракт с «Барселоной» до 2026 года, по которому его может выкупить любой клуб, готовый выложить 1 миллиард евро.

Ведутся переговоры о новом контракте, но английские топы готовы помешать планам каталонского клуба.

Финансовое состояние «Барсы» усугубилось из-за неудачной апелляции в CAS по поводу нарушения правил финансового фэйр-плей в позапрошлом сезоне.