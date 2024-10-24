Как же жарко в матчах «Фенера» и «МЮ»: первое поражение дома в еврокубках, грандиозный дебют Руни, супергол через себя

Их связывает не только Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче» встретятся в Турции в третьем туре Лиги Европы. Точно ждем яркого матча – эти соперники по-другому не умеют.

Каждый раз, как они пересекаются в еврокубках – что-то происходит: историческое поражение «МЮ», умопомрачительный дебют будущей суперзвезды или гол сумасшедшей красоты. Теперь еще и пересечение с Жозе Моуринью, который тренирует «Фенер», а раньше возглавлял «МЮ».

Несмотря на то, что «МЮ» забил в этих играх 13 голов, а «Фенер» на четыре меньше – побед друг над другом у них одинаково. Половина всех – разгромы.

«Фенербахче» первым в Европе победил «МЮ» в гостях, а на месте турок мог быть «Ротор»!

«МЮ» выступает в еврокубках с сезона-1956/57. К 1995 году он отыграл 55 домашних матчей и ни разу не проиграл, а в первом раунде Кубка УЕФА встретился с волгоградским «Ротором» – сыграл 0:0 в гостях, а дома до 88-й минуты уступал 1:2, пока на угловой не пришел Петер Шмейхель и не сравнял счет. Если бы не этот гол – «Ротор» первым бы обыграл «МЮ» в гостях в еврокубковых турнирах.

Но произошло это через год. В группе Лиги чемпионов «МЮ» нормально прошел первый круг – проиграл в гостях «Ювентусу», но победил дома «Рапид» и на выезде «Фенербахче». С серией в 57 игр без поражений на своем поле в еврокубках «МЮ» принимал «Фенер» в четвертом туре.

Неделя до этого матча выдалась жуткой – сначала 0:5 от «Ньюкасла», а потом еще и 3:6 от «Саутгемптона». И с «Фенером» тоже не сложилось – Эрик Кантона никак не мог попасть в створ, Рюштю Речбер тащил мячи, когда они все-таки летели в ворота, а еще гости опасно отвечали контратаками.

Кончилось все тем, что во втором тайме босниец Элвир Болич (нет, не тот, что внезапно попал в «Реал», тот был Балич – через «а») пробил из-за штрафной, а мяч рикошетом от Дэвида Мэя залетел за шиворот Петеру Шмейхелю. «Там не было никакой угрозы, – позже вспоминал Алекс Фергюсон. – Просто мяч после удара изменил направление». Но 460 посетивших игру и без того были в полном восторге.

Дальше Эмил Костадионов чуть не сделал 0:2 – попал в штангу. Шмейхель опять пришел в чужую штрафную в конце при угловом – но теперь не помогло. 0:1 – и впервые за все 40 лет «МЮ» проиграл дома в еврокубках. Держался 57 матчей.

Рой Кин, игравший в то время с непривычной густой шевелюрой, рассуждал в автобиографии: «Этот клуб представлял хороший пример так называемых средних европейских команд – без громкого имени, но решительно настроенные профессионалы, работающие в полную силу в течение всего сезона, не оставляющие пленников – особенно в защите. Мы уже не могли с такой легкостью создавать шансы у ворот соперника, как это было в Премьер-лиге.

Футболисты «Фенербахче» умели контролировать мяч, заставляя нас за ним бегать. Но они были всего лишь чемпионами Турции! Тем не менее, они отказывались сдаваться, как поступало множество европейских клубов, приезжавших на «Олд Траффорд».

Через неделю после поражения исполнялось десять лет с того момента, как Фергюсон возглавил «МЮ». «Ирония жизни: готовитесь отпраздновать это десятилетие – и впервые в истории проигрываете [дома] в еврокубках», – рассуждал он и настаивал, что команде не повезло в этой игре.

Бразилец Себастьян Лазарони возглавлял «Фенербахче» в том матче. Его реакция: «Не думаю, что игра была хорошей. Но она стала исторической. Мы все еще боремся [за выход в 1/4]».

Турки в 1990-х периодически сотрясали «МЮ», ведь не забылись 3:3 с «Галатасараем» за три года до этого, которые не пустили англичан в групповой этап ЛЧ. Теперь новый привет – уже от «Фенера» – и обострение борьбы за выход из группы.

Следом за этим «МЮ» уступил дома еще и «Ювентусу», так что в последнем туре должен был побеждать «Рапид» и надеяться, что «Юве» не проиграет дома туркам. Итальянцы не подвели, а «МЮ» выиграл в Вене и вышел в 1/4, где выбил «Порту», затем в полуфинале уступил «Боруссии». Ей, кстати, тоже проиграл дома.

Турки будто расколдовали «МЮ» на «Олд Траффорд». За 40 лет и 57 матчей до их встречи – ноль поражений у англичан, а за следующие 27 лет – сразу 20. Впрочем, и матчей прошло гораздо больше – почти в три раза.

В чемпионате Турции «Фенер» тогда остался третьим. А «МЮ» уже на второй сезон после легендарной фразы «ты никогда ничего не выиграешь с детьми» преодолел кризис и снова взял титул в АПЛ, причем с отрывом.

20 лет назад Руни начал в «МЮ» с хет-трика – в ворота «Фенербахче»

Новая встреча – через восемь лет. Снова «МЮ» и «Фенер» в группе ЛЧ – теперь с «Лионом» и «Спартой». В первом туре за англичан и турок забивали только голландцы – Пьер ван Хойдонк принес победу 1:0 «Фенербахче» над «Спартой», Руд ван Нистелрой спас 2:2 для «МЮ» в Лионе.

А потом они пересеклись на «Олд Траффорд», но всех затмил 18-летний парень, который только что перешел из «Эвертона» за внушительные по тем временам 37 миллионов евро.

«МЮ» на старте сезона хоть и прилично буксовал (всего одна победа в пяти турах), но к матчу подходил в хорошем настроении, обыграв «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». У соперника – все тот же Рюштю, а еще – ван Хойдонк, классный креативщик Алекс, крепкий опорник Мехмет Аурелио и известный тренер Кристоф Даум.

Казалось, легко не будет, но букмекеры не видели проблем, давая всего 1.31 на победу «МЮ» – 76% вероятности против 11% у турок (9.07).

Алекс Фергюсон писал в автобиографии: «К моменту своего перехода в наш клуб [Руни] не выходил на поле более 40 дней, проведя за это время лишь несколько тренировок. Мы решили, что лучше всего для его дебюта подойдет матч ЛЧ против «Фенербахче». Он состоялся через 28 дней после того, как Уэйн присоединился к «МЮ».

«Я в клубе почти два месяца, но не сыграл ни минуты в основе после того, как сломал плюсневую кость на Евро-2004; это было досадно для всех, потому что я стоил клубу немалых денег», – вспоминал Руни.

А дальше он вышел – и забил три. Первый гол влетел уже на 17-й минуте: «[Выхожу] один на один с вратарем, и все замедляется – самое странное чувство в футболе. Кажется, проходит час, прежде чем я добираюсь к штрафной. Я будто бегу в вязкой грязи.

Такой выход один на один – наверное, самое сложное в футболе, потому что у тебя слишком много времени для обработки всей информации, слишком много времени на размышления. Слишком много времени, чтобы усложнить работу, которая должна быть легкой.

Я вложил в удар всю силу, и [мяч] влетел в сетку. «Олд Траффорд» сходит с ума».

Через 11 минут Руни забил второй гол: «Гиггз делает передачу на меня. Я делаю движение плечом, ухожу от защитника и отправляю мяч в нижний угол. Толпа снова скандирует мое имя; теперь я осмеливаюсь помечтать».

До хет-трика счет уже успел стать 4:1 (Гиггз забил до дубля Руни, а Мерт Нобре – после), но на 54-й минуте Руни оформил и его, попросив пробить со штрафного: «Закручиваю в верхний левый угол – легко, как вы и любите. Гол номер три, хет-трик в дебютном матче на «Олд Траффорд».

Дальше – новый обмен голами, а точку поставил Давид Бельон – забивал даже он. 6:2.

Слово Руни: «В раздевалке после матча все выглядят потрясенными. Я не думаю, что кто-то может поверить в сделанное мной. Я тоже не могу осознать это. Рио сидит, качая головой, и смотрит на меня, будто я только что приземлился из космоса. Старшие ребята, вроде Гари и Гиггзи, думают то же самое, я уверен, но держат это при себе».

В той ЛЧ Руни больше не забил. «МЮ» вышел из группы и дважды уступил «Милану» в 1/8 финала. А с «Фенером» они пересеклись в шестом туре, который уже ничего не решал для обеих команд. «МЮ» выставил смешанный состав, а Криштиану Роналду узнал, что такое проиграть 0:3 в Турции после хет-трика Тунджая Шанли.

В АПЛ в том сезоне «МЮ» финишировал третьим в 18 очках от «Челси». В будущем это не помешало Руни стать пятикратным чемпионом Англии.

Новая встреча за десятилетие – теперь Жозе против «Фенера»: получил супергол через себя и раскритиковал турок за симуляции

«МЮ» и «Фенер» пересекаются раз в десять лет: в 1990-х и 2000-х – в ЛЧ, в 2010-х и 2020-х – в ЛЕ.

В 2016 году Жозе Моуринью возглавил «МЮ» и угодил на «Фенербахче» в групповом этапе Лиги Европы. Англичане стартовали с поражения от «Фейеноорда», затем минимально обыграли «Зарю» – и в спаренных турах играли с турками.

«МЮ» был без настроения – после трех стартовых побед в АПЛ в следующих пяти турах случилась лишь одна. Зато все хорошо сложилось против «Фенербахче», где вероятность победы англичан оценивалась в 65%: еще в первом тайме Поль Погба и Антони Марсьяль реализовали пенальти, затем Погба красивым ударом в верхний угол оформил дубль – 3:0.

Джесси Лингард мощно добавил из-за штрафной сразу же после перерыва, а у гостей лишь в конце бывшей команде забил Робин ван Перси – 4:1. «Два дня назад Погба был худшим в АПЛ, а через 48 часов он проводит феноменальный матч», – хвалил француза Моуринью. Погба годами позже отвечал: ««Наши отношения были как у парня и девушки. Мы постоянно то расставались, то мирились».

Но это был не плей-офф, а группа, так что в гостях тоже стоило набирать очки – чего «МЮ» в итоге не удалось, хотя шел он там фаворитом за 2.31 против 3.17 на турок.

Началось с феноменального гола Мусса Соу на второй минуте – через себя в падении под перекладину (этот удар мы не можем показать из-за телеправ, но вы легко найдете его в соцетях). «Думаю, Соу больше никогда в жизни не забьет такой гол», – покривился Дэйли Блинд. А под конец игрового часа счет удвоил Джеремейн Ленс ударом со штрафного. Уэйн Руни не менее красиво забил из-за штрафной в самом конце матча – но «МЮ» проиграл 1:2.

Тренировавшему «Фенер» Дику Адвокату было не впервой обыгрывать «МЮ» с таким счетом, но ему хотелось большего: «Могли забить 4-5 голов». Жозе все это не понравилось: «В такой атмосфере давать сопернику забить быстрый гол… «Фенербахче» в такой ситуации и хотел оказаться. Они атакуют, защищаются, останавливают игру, симулируют, оказывают давление на арбитра. Но это игра, и мы сами виноваты, что позволили им быть в такой ситуации.

Наши проблемы начались с глобального отношения к матчу. «Фенербахче» играл финал Лиги чемпионов, а мы – полутоварищеский матч. Так игра началась».

Теперь уже стоило опасаться невыхода в плей-офф, так как за пару туров до конца «МЮ» отполз на третье место, отставая на очко от «Фенербахче» и «Фейеноорда». Впрочем, и англичане, и турки выиграли по два оставшихся матча и благополучно вышли в плей-офф.

Там «Фенер» сразу же вылетел от «Краснодара», а «МЮ» через «Сент-Этьен», «Ростов», «Андерлехт» и «Сельту» выбрался в финал ЛЕ, где переиграл 2:0 «Аякс».

* * *

Теперь Жозе принимает бывший клуб, в который букмекеры верят чуть больше – 42% на победу «МЮ» (2.38) и 36% на успех «Фенера» (2.78). Матчи «МЮ» против турок – это всегда огненно. В десяти играх в Турции у англичан только три победы.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Dave Kendall – PA Images, John Giles – PA Images, Laurence Griffiths; East News /PAUL BARKER / AFP, OKTAY CILESIZ / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP, STRINGER / AFP