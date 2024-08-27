Владелец «Валенсии» Лим за десять лет угробил клуб. Этому есть яркое доказательство

В октябре 2024 года исполнится ровно десять лет, как владельцем «Валенсии» стал сингапурский бизнесмен Питер Лим. За это время клуб превратился из постоянного претендента на тройку лучших Ла Лиги в команду середины таблицы. Апогеем падения стал март 2023 года, когда «летучие мыши» долгое время шли в зоне вылета.

«Валенсия» для Питера − гораздо больше, чем бизнес. Футбол очень, очень глубоко в его сердце» − уверяла теперь уже экс-президент клуба Лэй Хун Чан. Болельщики же называли Лима спасителем. Как же они ошибались.

Теперь Питер Лим − главный личный враг каждого фаната «Валенсии». Не раз и не два болельщики устраивали акции против владельца как на стадионе до, во время и после матчей, так и рядом с домашней ареной. Никакого влияния это на его своеобразную любовь к клубу не оказало.

Началось все с того, что Лим и его команда рассталась с некоторыми клубными легендами. К примеру, с Дани Парехой. Кроме того клуб регулярно отпускает лидеров − Жоау Канселу, Николас Отаменди, Ферран Торрес и многие другие. В какой-то момент владелец «Валенсии» слишком доверился суперагенту Жорже Мендешу, который через команду решал свои интересы. Дошло до того, что клуб оказался в трудной финансовой ситуации и больше был похож на супермаркет, в котором можно взять с полки все, что душе угодно.

Кроме того за десять лет в клубе сменилось одиннадцать тренеров. Командой даже успел порулить Гари Невилл, который более известен как экс-футболист и футбольный эксперт, но точно не как коуч. Все эти решения привели к плачевным результатам.

Болельщик «Валенсии» на Reddit выложил историческую таблицу Ла Лиги до того, как в команду пришел Питер Лим. В ней клуб достаточно уверенно занимает третью строку.

Если выделить десять сезонов при сингапурском миллиардере, то ситуация становится печальной − только девятое место за этот промежуток времени.

Серьезное падение результатов привело к тому, что «Атлетико» догнал и обогнал «Валенсию». Теперь «летучим мышам» в спину дышит еще и «Атлетик».

Конца края этой ситуации пока не видно, так как Лим не заинтересован в продаже «Валенсии». Тем временем болельщики точно не будут мириться с подобной ситуацией и продолжат оказывать давление на миллиардера.