Интернет отреагировал мемами на разгром «Баварии» «Барселоной» - собрали для вас лучшие😅

В третьем туре Лиги чемпионов «Барселона» разгромила своего давнего обидчика «Баварию» (4:1).

Главным героем игры стал Рафинья – бразилец оформил хет-трик в своем юбилейном, 100-м матче за каталонский клуб.

Интернет не мог не отреагировать мемами на такой яркий матч.

Собрали для вас самые классные: