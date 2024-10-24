Интернет отреагировал мемами на разгром «Баварии» «Барселоной» - собрали для вас лучшие😅
В третьем туре Лиги чемпионов «Барселона» разгромила своего давнего обидчика «Баварию» (4:1).
Главным героем игры стал Рафинья – бразилец оформил хет-трик в своем юбилейном, 100-м матче за каталонский клуб.
Интернет не мог не отреагировать мемами на такой яркий матч.
Собрали для вас самые классные:
А голевые Фирмина на 1й гол, Ямаля на 2й и 4й и лонгболл Касадо на 3й гол - это было шикарно!
Еще Ямаль прокинул один раз мяч между ног баварцу прям как Месси в 2015м. А Педри своей цепкой игрой напомнил Иниесту.
Мощное растет поколение, страшно представить что будет через несколько лет при должном подходе и определенной удаче.
А что мы увидели вчера? Барса вышла на поле мотивированная, физически сильная и готовая прессинговать на протяжении всего матча. Никаких бездумных, бесполезных, никому не нужных перепасовок, выход из защиты в атаку в 2-3 паса, ну и просто убийственная реализация моментов! Вот такой футбол болельщики ждут от любимого клуба!
Спасибо Ханси, что возвращаешь из бездны мой любимый клуб!