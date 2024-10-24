Каким мы запомнили Моуринью в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Фенербахче» Жозе Моуринью в третьем туре групповой стадии Лиги Европы. Важный матч не только из-за турнирной ситуации (у «МЮ» всего два очка и пока без побед), но и из-за общего прошлого. Жозе проработал в Манчестере 2,5 сезона: ярко начал и скандально ушел.

Взял три трофея в первый сезон

Суперкубок Англии (обыграли «Лестер» 2:1), Кубок лиги («Саутгемптон», 3:2) и Лигу Европы («Аякс», 2:0). После Алекса Фергюсона кроме Жозе трофеи есть только у Ван Гала (Кубок Англии) и Тен Хага (Кубок Англии, Кубок лиги). Моуринью все еще самый результативный.

Привел Ибрагимовича

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Моуринью 27 мая 2016-го. Уже через четыре дня в соцсетях Златана Ибрагимовича появился пост: «Миру пришло время узнать об этом. Мой следующий клуб – «Манчестер Юнайтед».

Через полгода после перехода Златан подтвердил очевидную догадку – в АПЛ он из-за Жозе:

«Я прежде не играл в Англии – не видел подходящего момента. Даже двое моих детей хотели видеть меня в «Манчестер Юнайтед», я же мыслями был где-то еще.

У меня особенные отношения с Моуринью. Когда Жозе позвонил, я, в сущности говоря, ответил: «Скажи, какой игровой номер мне взять». Дети стали выносить мне мозг, звонок Жозе, и вот я здесь».

Cоюз получился продуктивным: за два сезона с Моуром в «МЮ» Златан взял три трофея (забил в двух финалах) и оформил 29+9 во всех турнирах.

Выпустил восемь воспитанников на последний тур АПЛ

В сезоне-2016/17 «Юнайтед» на костылях полз в финал Лиги Европы, а Жозе воевал с лигой и плотным расписанием:

«МЮ» на шестом месте, «Кристал Пэлас» не вылетит, поэтому результат нашего очного матча не имеет значения. Думаю, в тот момент, когда «Пэлас» отправил «Халл» в Чемпионшип и гарантированно остался в АПЛ, игру следовало перенести на день раньше. В любой другой стране мира поступили бы именно так. Просил ли я об этом лигу? Я не трачу время впустую. Когда я знаю, что битва проиграна, я не вступаю в бой.

Я здесь уже семь лет, и я никогда не видел и намека на то, что они заботятся об английских командах, выступающих в еврокубках. Надеюсь, болельщики не убьют меня, когда увидят состав на игру с «Пэлас».

Жозе выпустил в старте восемь игроков академии (в том числе таких легенд, как Тимоти Фосу-Менса и Джош Харроп) и победил – 2:0.

Накормил Рохо бананом

Прямо по ходу матча Лиги Европы против «Ростова». Очищенный банан Жозе вручил Янгу, тот передал Рохо. Маркос съел его на поле, а Моуринью на послематчевой пресс-конференции удивлялся повышенному вниманию к эпизоду: «Я знаю, что это такое – когда устаешь и организм что-нибудь требует. Человек попросил банан. Ничего смешного, мы должны учитывать физическое состояние игрока».

Жозе добавил, что у всех команд выше «МЮ» в таблице АПЛ больше нет еврокубков и они не знают, что такое усталость.

Ругался и мирился с Калачевым

По ходу ничейного матча на стадионе «Олимп-2» Моуринью сцепился с полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым. Тот жестко сыграл против Дэйли Блинда – Жозе разжег огненный спор. Правда, меньше чем через час Жозе и Калачев обнимались. «По ходу матча мы просто сказали друг другу «заткнись». Но уже после игры помирились – он извинился, а я поблагодарил за то, что на «Олд Траффорд» он не сыграет [из-за перебора желтых]».

Рассказал о наследии

Недооцененная речь Жозе после вылета из Лиги чемпионов весной 2018-го:

«Последняя победа «Юнайтед» в АПЛ была в 2013-м. В четырех сезонах подряд клуб финишировал четвертым, пятым, шестым и седьмым. Если точнее – седьмым, четвертым, пятым и шестым. За последние четыре года лучшим показателем было четвертое место – это футбольное наследие.

За последние семь лет худшей позицией «Манчестер Сити» в Премьер-лиге было четвертое место, за это же время «Сити» дважды был чемпионом и дважды был вторым – это тоже наследие.

А знаете, что еще можно назвать наследием? Отаменди, Кевина Де Брюйне, Фернандиньо, Давида Силву, Стерлинга, Агуэро. Это инвестиции из прошлого. Не в последние два года.

Вы знаете, где те футболисты, которые покинули «Юнайтед» в последние два года? Посмотрите где они играют. Как они играют, если, конечно, они играют. Это футбольное наследие».

Замотивировал на камбэк с «Сити» одной фразой

На финише сезона-2017/18 Гвардиола принимал «Юнайтед» на «Этихаде» и мог досрочно оформить чемпионство на домашнем стадионе в игре против главного соперника. В первом тайме все шло по плану – забили Компани и Гюндоган.

В перерыве Жозе не говорил долго. Де Хеа вспоминал, что единственной фразой Моуринью было: «Знайте, если вы сейчас им проиграете и позволите праздновать чемпионство здесь, то будете выглядеть идиотами».

Во втором тайме Погба сравнял счет (два гола за 97 секунд), а победный оформил Крис Смоллинг. Празднование титула «Сити» сдвинулось на тур.

Установил рекорд по очкам после Фергюсона

81 очко в сезоне-2017/18 – лучший результат «Юнайтед» в АПЛ после ухода сэра Алекса.

«Считаю, что второе место с «МЮ» – одно из главных достижений в моей карьере. Вы скажете: «Этот парень сумасшедший! Он завоевал 25 трофеев и говорит про второе место». Но я не изменю мнения, потому что люди не знают, что происходило за кулисами», – рассказывал Жозе после увольнения.

Требовал уважения

Легендарный ответ на пресс-конференции после 0:3 от «Тоттенхэма»:

«Каков результат? 0:3. Знаете, что это означает? 0:3, но также это означает три титула АПЛ. Я выиграл три – больше, чем остальные 19 тренеров АПЛ вместе взятые! Три – у меня, два – у них. Проявите уважение!»

Троллил фанатов «Юве»

После тяжелой победы над «Юве» в ЛЧ (2:1 на последних минутах) Жозе вместо традиционно моментального ухода в подтрибунку пошел на поле и потроллил фанатов «Юве». Португалец приставил руку к уху и скорчил гримасу.

Леонардо Бонуччи не оценил поведение Моуринью и пошел разбираться. Жозе это не заинтересовало, он что-то сказал защитнику и ушел, охраняемый Эшли Янгом и работниками стадиона.

После матча Моуринью объяснился: «Меня оскорбляли на протяжении 90 минут. Я приехал сюда делать работу, не более того. Я ни на кого не набросился, а просто дал понять, что хочу слышать фанатов громче. Наверное, я не должен был это делать, но они оскорбляли мою семью, включая семью в «Интере», и я так отреагировал».

Эпично праздновал победу над «Янг Бойз»

Всего через 20 дней после шоу с «Юве» Моуринью сгенерировал новый мем. Маруан Феллайни вырвал для «МЮ» победу в конце матча, а хмурый Моуринью, тучей бродивший по технической зоне, активировал режим «крушить» и разнес подставку для бутылок.

Не обошлось без эпичной речи после игры: «Для любителей статистики: 14 сезонов я играл в ЛЧ и 14 раз проходил групповой этап. В единственный сезон, когда я не участвовал в ЛЧ, я выиграл Лигу Европы».

Жил в отеле почти три года

Символ отстраненности и одиночества Жозе в «Юнайтед» – 895 дней в главном отеле города Lawry. После назначения в «МЮ» португалец переехал в Манчестер один, семья осталась в Лондоне.

Дочь Матильда училась в Университете искусств, сын Жозе-младший играл за «Фулхэм». В покупке дома не было никакого смысла. Таблоиды писали, что Моуринью грустил в номере большую часть свободного времени: первое время не мог даже выйти в ресторан, потому что везде не давали покоя, и заказывал еду в номер через приложение.

Жозе жил в одном из люксовых номеров (всего таких шесть) с видом на реку Ирвелл – стоимость 600 фунтов в сутки. Это значит, что суммарно португалец заплатил за проживание 537 тысяч. Правда, скорее всего, ему как постоянному клиенту сделали скидку.

Не нашел общий язык с руководством

«Все дерьмово», – заключил Моуринью после телефонного разговора в лобби отеля в Майами. Об этой сцене из предсезонного турне-2018/19 «МЮ» писали ESPN и Manchester Evening News. Не надо гадать, что было причиной. Тема трансферов расколола депрессивное лето «Юнайтед» и обеспечила стабильно хмурое выражение лица Моуринью.

Лето 2017-го – тогда в «МЮ» пришли Виктор Линделеф, Неманья Матич и Ромелу Лукаку – тоже не было совершенным. По информации Manchester Evening News, приоритетными целями были Хосе Хименес из «Атлетико», Эрик Дайер и Антуан Гризманн. Моуринью разочаровала позиция руководства по Ивану Перишичу: он не сомневался, что «Интер» можно дожать, повысив предложение на несколько миллионов.

Жозе напрягали траты конкурентов. Однажды сказал близким в Лиссабоне, что «устал соперничать с целым государством» – имея в виду Абу-Даби и «Манчестер Сити». При этом 11 трансферов Моуринью обошлись «Юнайтед» под 400 миллионов фунтов, и ни у кого не было ощущения, что вложения себя оправдали.

Не сработался Моур и с Эдом Вудвордом – вице-президентом клуба. Разногласия начались уже на старте – из-за места Райана Гиггза в тренерском штабе. По версии The Times, Вудворд планировал сохранить легендарного валлийца, Моуринью был против и настоял на своем – настолько Жозе впечатлила история романа Гиггза с женой брата.

Еще Моуринью смущала неопытность Вудворда на трансферном рынке. Задолго до конца сезона тренер предоставлял списки покупок: был и отдельный, на случай, если «Юнайтед» не попадет в ЛЧ.

Также Моуринью не шел навстречу при обсуждении кандидатур спортивного директора (клуб готовится к важному, дебютному для себя назначению). Это сделало прощанием с португальцем почти неотвратимым.

Почему у Моуринью не получилось в «МЮ»? Мы собрали все инсайды

Воевал с Погба

Самый яркий сюжет манчестерской карьеры Моура. Мигель Дилэйни из The Independent называет эту историю единственной из всех, когда кто-то остался на стороне Жозе. И упоминает сообщение, которое тренер написал Вудворду: Моуринью сокрушался, что «перепробовал все», но с Погба ничто не работает.

Вопреки мифам, истоки конфликта Погба и Моуринью совсем не в стиле игры или роли Поля. Моуринью действительно создавал Полю хорошие условия – насколько это возможно в рамках его футбола. Стиль Жозе вполне подходил лучшим качествам Погба. Можно было бы лучше замаскировать его оборонительные недостатки, но в остальном Поль находился в оптимальной для себя системе.

В сентябре 2017-го Поль получил травму задней поверхности бедра – с этого все и началось. Тогда Жозе осудил француза за использование личного тренера. Непонимания перестали быть секретом, когда Моуринью заменил Погба в матче с «Тоттенхэмом» и пара поспорила у всех на глазах.

Если верить Manchester Evening News, Моуринью как-то поинтересовался у представителя одного из спонсоров клуба, как те воспримут глобальный вывод Погба из состава.

Предпосылками к реальным разногласиям, возможно, стали методы мотивации Жозе. «Если передо мной Джон Терри, я мог кричать ему прямо в лицо, сразу высказать ему абсолютно все претензии. Но если я говорил с Галласом, я не мог так поступить. Я бы мигом его потерял. Он нуждался в руке на плече, поддержке – его я раскрывал этими методами», – объяснял Моуринью. Кажется, он неверно оценил характер Погба.

Поля в должной степени не мотивировали ни глубокий запас и появление на его позиции Скотта Мактоминея, ни капитанская повязка и публичная защита. Почти все значимые решения Жозе по смене схем связаны именно с оптимизацией роли Погба, но ни одна из идей не работала в долгую.

Настоящая беда – это деньги. Алексис Санчес, с ходу получивший зарплату выше, чем у Погба, стал триггером для Райолы. Мино использовал это в качестве повода начать информационную войну с клубом и Моуринью.

Жозе говорил приятелям, что Вудворд обязан «приткнуть Райолу» и никогда больше не иметь с ним дел. «Эд очаровался дьяволом, начав сотрудничать с Райолой», – воспроизводит The Times слова источника.

Поздние этапы противостояния Погба и Моуринью смахивали на холодную войну. Все знали, что Дункан Каслз, журналист, раскрутивший инсайд о том, что Жозе назвал Поля «вирусом», близок к Моуринью (и всем клиентам Жорже Мендеша). К концу 2018-го было понятно, что в клубе останется лишь один. Так и случилось. Полная история войны Погба против Моуринью

Публично атаковал футболистов

Ярких штрих в портрет манчестерской версии Моура. Жозе стабильно гасил в медиа своих же игроков. «Должен признать, я выжимаю игроков до капли, и некоторые к этому не готовы», – объяснял Моуринью.

Шоу получал за отсутствие игрового интеллекта: «Он должен изменить футбольное мышление. Он был прямо передо мной, и я принимал за него каждое решение. Нам нужны его потрясающие физические и технические умения, но он не может постоянно играть с моим мозгом. Люк должен ускорить этот процесс. 21 год – достаточный возраст для лучшего понимания»

Марсьяль – за недостаток старания на тренировках: «Антони должен слушать меня, а не агента. Он должен слушать меня на каждой тренировке, потому что я хочу сделать его лучше. Он сделал достаточно, чтобы оказаться на скамейке запасных. Он должен показывать себя лучше тех, кто претендует на те же позиции на поле – у нас хватает вариантов в атаке».

Был и общий панч в сторону молодежи: «Мне пришлось адаптироваться к новому миру. К тому, какими стали молодые игроки. Мне пришлось осознать разницу между Фрэнком Лэмпардом, который в 23 года уже был мужчиной, футболистом, профессионалом, и мальчиками, которые в 23 года остаются детьми».

Поругался с персоналом

Отношения с сотрудниками складывались не лучше, чем с игроками.

В декабре 2018 года Моуринью говорил, что в клубе 58 скаутов, которые «бесцельно разъезжают по миру и не дают конкретных результатов».

Помимо скаутов не в восторге был медицинский отдел. Манера Жозе общаться по электронной почте казалась оскорбительной. С некоторыми из врачей Моуриньо не разговаривал лично на протяжении 18 месяцев.

Многие действия и решения Моуринью просто не понимали. Игрокам академии запрещали появляться в столовой, пока не пообедает основной состав. Порой резервисты ждали до 3 часов дня – это символизировало отношение Моуринью к молодежи.

«Моуринью поступал так, как ему хотелось, – писал Пол Хирст из The Times. – Когда он захотел, чтобы его сын, Жозе Марио Моуринью-младший, сидел с ним на скамейке в матче против «Суонси» в апреле 2018-го, так и сделали. Это смутило некоторых давно работающих в клубе сотрудников. «Чего он здесь забыл?» – поинтересовался один из них».

Сразу в нескольких источниках сообщается, что высокопоставленные менеджеры клуба были в ужасе от внешнего вида Моуринью на церемонии в честь 60-летия Мюнхенской авиакатастрофы: Жозе пришел в темных кроссовках с ярчайшей белой полосой и толстовке с капюшоном.

К концу работы 90 процентов игроков были против Жозе

Некоторые футболисты застали новости об увольнении Моуринью на подъезде к базе, слушая радио – в эти минуты в Англии просто не существовало других тем. ESPN описывал состояние футболистов как шоковое, но из сообщений почти всех изданий вырисовывалось чувство облегчения, близкое к ликованию.

Марсьяль якобы «сиял», у Шоу не особо получалось скрыть приподнятое настроение. Моуринью сохранил слишком мало союзников: Неманю Матич, Маруана Феллайни, Эшли Янга и с оговорками Ромелу Лукаку. Manchester Evening News описывал соображения неназванного игрока: ближе к концу Моуринью утратил доверие 90% состава.

***

Перед матчем с «Фенербахче» Моуринью с теплом вспомнил время в Манчестере: «Покинул «Юнайтед» с добрыми чувствами к клубу и болельщикам. Если их дела идут не очень хорошо, это не делает меня счастливым. Можете думать, что я блефую или играю в игры разума. Но это не так. Их команда выглядит лучше, чем показывают результаты.

Мы изучали их, видна работа, рано или поздно они добьются успеха. Надеюсь, что это произойдет как можно раньше и до того, как я вернусь в АПЛ».

Но при этом закончил пресс-конференцию воинственным призывом: «Мы играем против «Манчестер Юнайтед», нам нужно 35 тысяч болельщиков. Вы не поняли? 11 на 11 недостаточно, нас должно быть 35 тысяч!»

Сегодня в Стамбуле будет жарко.

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Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt, Ben Hoskins, Catherine Ivill, Handout/UEFA, Nathan Stirk, Jan Kruger, Stu Forster, Matthew Lewis, Nick Potts/PA Images, Aitor Alcalde, Laurence Griffiths; Barrington Coombs/imago sportfotodienst/Global Look Press ; East News /Isabella BONOTTO / AFP, JON SUPER / AFP