Только главные моменты из интервью инсайдера Ивана Карпова Спортсу”

Краткий пересказ-трейлер.

В четверг у нас вышло большое интервью инсайдера Ивана Карпова – вот ссылка на него . А этот пост для тех, кто хочет быстро узнать только самое основное.

Важно: мы постарались максимально сохранить смысл и контекст сказанного, но фрагменты все равно не дадут полноценной картины – советуем прочитать интервью полностью .

Кстати, так суть интервью пересказал искусственный интеллект Спортса’’:

Напоминаем: он пересказывает все тексты, которые выходят на сайте. Как включать функцию (кнопка со звездочками на боковой и верхней панелях).

Как живет и сколько зарабатывает Карпов?

● Снимает квартиру (100 квадратов) в Чертаново за 110 тысяч в месяц. Хочет купить свою: «Еще год назад не представлял, что могу купить квартиру за 20-30 миллионов. Мне и сейчас их неоткуда взять, но нынешний заработок позволяет накопить на первоначальный взнос в обозримом будущем».

● Как зарабатывает Карпов: контракт с букмекером, пиар, «ВК Спорт». Общий доход – больше миллиона в месяц. Последняя крупная покупка – браслет Cartier для жены за 97 тысяч рублей.

● У Карпова нет высшего образования. До спортивных медиа и телеграм-канала он работал в охране. Его отец в СССР был спецкором АПН (Агентства печати «Новости») в Берлине, а в 90-е работал в «Независимой газете». Дед – дипломат, работал в Африке и даже переводил слова Никиты Хрущева президенту США Ричарду Никсону.

Как устроена работа Карпова?

● Он называет себя главным инсайдером России: «Я даю больше всех, глубже всех. И уверен: если взять 10 топовых новостей, пять из них будут моими».

● Карпов платит двум сотрудникам (один пишет тексты, другой ведет канал с зарубежными инсайдами) и хочет агентство, но пока не готов делегировать общение с источниками.

● Карпов платит помощнику (который пишет тексты) 110 тысяч, делает 50 или больше звонков в день, у него 3975 контактов в айфоне.

Какими инсайдами Карпов гордится?

● Назвал несколько главных: Головин в «Монако», Кокорин в «Спартаке», 50 тысяч за Сутормина (публиковал документы), паспорта Малкому и Клаудиньо.

● Больше всего деталей – про Кокорина:

– Мне звонит человек: «Кокорин в «Спартаке». Пиши» – «Когда это случится?» – «В пятницу должен подписать контракт».

– Чем занимается этот человек?

– Не скажу. Это если не самый крутой мой источник, то один из самых. Достоверность – 99%. Может быть редкая ошибка, но не может быть дезы. Он дает мощные, правдивые инсайды.

С его информацией я пошел к «Спартаку». Там ответили смайликами.

– И что это значит?

– Человек, причастный к клубу, не будет мне врать. Но ответить «да» тоже не может.

– Почему человек, который дал инфу о Кокорине в «Спартаке», позвонил именно тебе?

– Мы с ним очень давно знакомы – лет десять, наверное. Помогаем друг другу информацией. Это обоюдовыгодное знакомство.

Так вот, когда мне из «Спартака» прислали смайлы, я понял: все.

– Один источник – это нормально?

– Именно здесь – нормально. Но я все равно все время ищу подтверждения. Над ошибкой будут много и громко смеяться.

Карпову присылают инсайды анонимы. Как это выглядит?

Карпов рассказал, что у него нет анонимной почты, но иногда с ним делятся информацией в личке телеграма:

– В 2022-м аноним написал: «Привет. Мевля – в «Спартаке». Проверяй». Я связался со «Спартаком»: «Ну, не то чтобы в «Спартаке», не то чтобы прям близко, но что-то есть».

Я написал, что Мевля переходит в «Спартак» – и через день-два они объявили.

– Звучит очень ненадежно.

– Да, я получил информацию вообще не известно от кого.

– А зачем опубликовал?

– Я же говорю: пришел в «Спартак» и задал вопрос.

– Но тебе же ничего не ответили.

– Мне ответили все, что я хотел услышать. Они попытались увильнуть, но не смогли опровергнуть в открытую, потому что западло: мы с людьми там давно знаем друг друга. Дальше я пошел на риск, не зная, допилят ли сделку. Допилили успешно.

Кто источники Карпова?

● Сказал, что ими могут быть абсолютно все: от посудомойки до «условного Миллера». А однажды официант ресторана прислал ему фотографию «одного события».

● Так Карпов объяснил, почему люди на больших постах соглашаются с ним работать:

– Надо понимать, что они не стоят ко мне в очереди – к большинству прихожу сам. Иногда им просто прикольно дать инфу, ощутить причастность. Учитывая мой авторитет, информация, которую я публикую, сильно расходится по медиа и телеграм-каналам. И когда я спрашиваю: «Это так и так?» – людям невыгодно, чтобы в моих данных были ошибки. Потому что им это вредит. Намного выгоднее сказать правду и уточнить. И тогда все останутся в выигрыше.

– Ты говорил, что клубы могут прийти к тебе, чтобы объяснить логику решения. Зачем еще ты им нужен?

– Гипотетически они захотят занизить сумму трансфера. Но со мной это опасно. Для меня одна из ключевых вещей – достоверность и честность отношений. Если меня обмануть и я об этом узнаю, ты добьешься локальной цели, но в лучшем случае потеряешь союзника. А в худшем – обретешь врага.

– Что значит «обретешь врага»? Как ты действуешь в статусе врага?

– Я не имею в виду инсайды. Но ты получишь человека, которому ты очень не нравишься и который станет яростно тебя критиковать. Так себе тема.

Так все-таки: сколько должно быть источников?

Карпов ответил, что иногда достаточно и одного:

«Я прошел все стадии и примерно понимаю, как появляются инсайды у других. Вот им что-то сказал условный Коля Пупкин, который не имеет отношения ни к Соболеву, ни к «Спартаку», ни к «Зениту» и который услышал что-то на агентском базаре. Потом они идут к еще одному источнику, который тоже ни к кому не имеет отношения, но вроде тоже что-то слышал. И вот у них уже два источника. И вот они бахают это.

Да, два источника. Может, и три. Но информация – полная ##### [ерунда]. Потому что качество источников – низкое».

Берет ли Карпов деньги за информацию?

– Нет. Бывает, от меня ждут денег за информацию. Но я крайне редко кому-то плачу. Например, та ситуативная история с официантом.

– В это сложно поверить, когда на рынке столько заинтересованных игроков.

– Не предлагают.

– Ты бы брал?

– Зависит от того, кто и на каких условиях. У меня есть определенные требования: честность и достоверность. Как ты со мной – так и я с тобой. Нельзя ######### [обманывать] – это краеугольный камень общения.

Я не хочу зависеть от кого-то. Если у меня прекрасные отношения с человеком, могу с ним работать на коммерческой основе. Но это касается пиара, а не инсайдов. Не писать, какой он ######## [офигенный]. А если он на самом деле ######## [офигенный], рассказать об этом. Или, если с ним случается какое-то говно, правильно поддержать. Не отмазать, а попытаться сделать так, чтобы не было грязи.

А платят ли ему клубы?

– Ты работаешь как пиарщик игроков?

– Нет, такого нет.

– Получается, как пиарщик клубов?

– Иногда.

– Я слышал, что как минимум два топ-клуба РПЛ иногда платят за посты в телеграме.

– Я не беру деньги за то, с чем не согласен или что мне не близко. В остальном – без комментариев.

Зачем Карпов строит образ на грубости – разве это не вредит репутации?

– У меня нет задачи стать стодолларовой бумажкой, чтобы всем нравиться. Я не Фабрицио Романо – я Ваня Карпов, алкоголик и придурок. У меня собственный бренд, у которого есть минусы. Любовь или нелюбовь к чему-то – это мой взгляд и подход. Я в этом смысле не популист. Не беру самое расхожее мнение и не ориентируюсь на него, чтобы большая часть аудитории меня поддержала. Мне это не нужно. Моя работа – информация. Все остальное – обвес. И к обвесу у меня субъективное отношение.

– Ты не боишься, что у людей возникнут сомнения: готов ли я делиться информацией с человеком, который так грязно пишет?

– Ну, не готов и не готов. И что?

– Это не вредит репутации?

– Вредит. В комментариях пишут: «Я болею за «Спартак», но то, как ты пишешь про «Зенит», выглядит хреново». Но мне так нравится. Я так чувствую. В этом смысле я Тиньков (признан иностранным агентом): ##### [пофиг], вот такой я человек.

Карпов действительно ненавидит «Зенит»?

● Сказал, что это выбор врага в рамках образа: «Я москвич, болею за «Локомотив», то есть в когорте людей, которые борются с этим «злом». Но у меня нет животной ненависти. Это когда смотришь футбол, играют две команды, на обе тебе все равно. Но если поставишь деньги на одну из них, а другая станет бесить симуляциями, у тебя появится эмоция. Плюс я всегда болел за маленьких против больших. Это гораздо прикольнее, чем быть частью толпы, которая в погоне за победами болеет за самых сильных.

Даже когда «Горняк» из Учалы побеждает мой «Локомотив», меня радует сам сюжет. А гегемония «Зенита» – это неинтересно. Как неинтересны 10 подряд чемпионств «Спартака».

● Назвал «Зенит» «империей зла» и «золотой клеткой». Объяснил так:

«Им не нужно зарабатывать деньги с трансферов, им их дает «Газпром» просто так. Особенно это касается внутренних переходов, так как внешние возможны только с игроками уровня Сафонова и Захаряна. У «Зенита» появился Глушенков, но они его никогда не отдадут: сохранят контрактом с заоблачными отступными (по данным Карпова, 30 млн евро – Спортс’’) и огромной зарплатой (по данным Карпова, 2,4 млн долларов в год; по данным источника РИА Новости, 1,4 млн долларов в год – Спортс’’), которую ему в Европе никогда не положат. А еще там налоги высокие.

Империя зла. Все это вкупе вызывает отвращение, нелюбовь, ощущение исключительности и неконкурентности. Подчеркиваю: в рамках образа. Потому что глобально я не идейный борец за правду и справедливость для всех. Я не коммунист».

Карпов говорил Нобелю, что с «Зенитом» допускает «художественные преувеличения». Это как?

– Очень многие услышали множественное число – в этом моя ошибка. Я говорил про конкретный инсайд о Соболеве и 20 миллионах. Где 20 миллионов – это пожелание «Спартака», а не готовность «Зенита» их заплатить.

– У людей разумный вопрос: как доверять, если ты допускаешь «художественные преувеличения» и превращаешь одно в другое?

– Доверять, доверять, доверять! Потому что на самом деле глобального значения именно эта деталь не имела. Многие детали важны – бесспорно. Но здесь значим факт: «Зенит» хотел Соболева? Да. Он его взял? Да. Инсайд правдивый? Правдивый. И я детально рассказал, как складывались переговоры на протяжении двух месяцев. И в одном случае признался, что здесь – ##### [фигня]. Этого никто никогда не делал – а я сделал. Да, получил негатив, но сделал то, что считал правильным. Признался в легком преувеличении и правдиво рассказал, как обстоят дела на текущий момент, что оффер был лишь 8 млн и все в этом духе.

Как «Краснодар» настаивал, чтобы Карпова уволили из «Бизнес Online»

Инсайдер рассказал, как «Краснодар» требовал его увольнения из медиа «Бизнес Online» после публикаций о нарушениях клуба в работе с инвалидами:

[«Коммерческий директор «Краснодара» Арам] Фундукян звонил хозяину холдинга. Я неделю жил в Казани, готовил отчеты, мы по косточкам разбирали материал, пытаясь защитить свою позицию. Было несколько коллов с Фундукяном, где я тоже участвовал.

В итоге приняли соломоново решение, ведь Галицкий много делает для футбола в стране, построил парк, стадион… Классика, да? Меня не уволили, материал не сняли, извинений не приносили – потому что все правда. Но и тему дальше не развивали. Мне как автору материала это показалось несправедливым.

«Краснодар» – это тоталитарная система. Мы частный клуб, мы так хотим. И нам ##### [плевать] на мораль. Мы снизим количество мест для инвалидов, увеличим випку и не будем их туда пускать. Всех недовольных – ##### [пошлем подальше]. Только среди них нашлась Таня Шкиря. Сложная женщина, которая бьется за правду. И хочет лишь нормального отношения, которого изначально не было».

Каким Карпов знает Павла Андреева, самого могущественного агента России?

● Карпов очень поэтично описал Андреева: «Начинаешь понимать силу человека, когда посмотришь ему в глаза. Черные, бездонные, очень мощные и влияющие на тебя. И это вкупе со зверски подвешенным языком. Он немножко забавно картавит. Может быть очень мягким. А может вести себя так, что захочешь залезть под стол. Это мощный, умный, хитрый, грамотный человек. Огромный опыт, острейший ум, широчайшая база контактов, уникальные схемы, которые он продолжает и продолжает придумывать.

###### [с ума сойти] какой крутой тип. Невероятно сильная личность. Про него надо книгу писать.

<...>

Слышал, что он ведет довольно расточительный образ жизни. Когда-то давно был в гостях в его ложе: в Питере на сборной, в Краснодаре, в «Лужниках». У него много гостей высокого уровня. Он их хлебосольно принимает. Плюс у него агентство, в котором работает много людей. Я не знаю его состояние, но он много тратит. Любит хорошую еду, качественную одежду, комфортное передвижение. В хорошем смысле – сибарит. Всем, наверное, хочется красиво одеваться, вкусно кушать, ездить на хорошей машине, летать джетами. При этом он еще тратит на содержание окружения».

● Что связывает Карпова с Андреевым?

– Могу позвонить, но он не возьмет трубку. Последний раз я ему писал около двух лет назад, и он не ответил.

Так, стоп. Он мне звонил, когда менялась власть в «Локомотиве», и я очень жестко ###### [критиковал] людей, которые туда заходили. Я не взял трубку.

Что у Карпова с алкоголем?

● Признает: он алкоголик, но сейчас пьет (пиво) только дважды в неделю. За ограничениями следит жена.

● Жуткая история:

– Доходило до увечий. В челюсти – две титановые пластины. Был на дне рождения друга и потерял контроль. Потом, говорят, ушел ночью на Тверскую. Следующее воспоминание: стою дома, все в крови – руки, тело. Жена в #### [шоке], ребенок спит. Ложусь на диван – заливаю его кровью. Жена хотела вызвать ментов, я сказал – не надо. Утром приехала скорая, положили в больницу.

Врач сказал, что очень похоже на акцентированную двойку человека, который занимался [единоборствами]. Я упал, ударился затылком. Пропал паспорт, кошелек, телефон – видимо, бомжи обшарили.

Двойной перелом челюсти, один из зубов треснул пополам вертикально. Часть вынули, часть осталась. Ввинтили туда шуруп, вытащили. Потом операция на челюсть – с двух сторон переломы скрепляли титаном. Но сделали плохо. До сих пор чувствительность подбородка и нижней губы на 30% утеряна – будто все онемевшее. Потом объяснили: когда оперировали, задели нерв.

– Тебе было страшно за жизнь?

– Как раз перед тем, как понял, что нужна женщина. Иначе сдохну. Полная пустота. Отсутствие цели, кроме профессиональной. И то она в целом сбылась – не знал, куда идти дальше. Когда просыпаешься с воронежским корешем на газоне напротив гостиницы «Украина» без телефона, а потом узнаешь, что приехал туда из аэропорта «Жуковский», потому что куда-то собирался лететь… Становится не по себе. Чтобы себя не убивать, чтобы жизнь процветала, супруга за этим следит.

«Я не Фабрицио Романо – я Ваня Карпов, алкоголик и придурок». Все вопросы самому шумному инсайдеру России

Фото: Вадим Кораблев; Иван Карпов; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press