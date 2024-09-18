🎥Ричардс бросил неловкую фразу про подарок от Бекхэма. Студию накрыла тишина, а потом − смех

Вчера гостем лигочемпионской студии CBS Sports стал Дэвид Бекхэм. Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс не отлипал от бывшего игрока «МЮ» и «Мадрида». Бекс пришел не с пустыми руками, а с подарками − парням достался мед, добытый на личной пасеке Дэвида, а Кейт − футболка с победного финала ЛЧ 99-го года (она давняя фанатка клуба).

Спустя сутки студию не отпускал тот вчерашний броманс, возникший между Ричардсом и Бэкхемом. Во время разговора Майка ввернул неосторожную фразу, из-за которой в студии на несколько секунд воцарилась полнейшая тишина: «Я тоже получил его липкие штучки, не так ли?»

Конечно, он имел в виду мед, но почему не мог сказать прямо? После молчания все засмеялись, а Тьерри Анри от неловкости пытался прикрыться бумагами.

Ричардс сразу же попытался сгладить ситуацию: «Мед! Да что у вас с головой? На меде написано, что это липкая штука Дэвида Бекхэма!»

Все это время на связи со студией были Петер Шмейхель и Аните Ннеке Джонс, которые работали на «Этихаде» на матче «Ман Сити» и «Интера».

Оказалось, что они слышали все то, что сказал Майка Ричардс. Джонс тоже смеялась, а Шмейхель стал прятать лицо со словами: «Я не могу это смотреть!»

Таков Майка Ричардс. Ради этого его и взяли на контракт с телеканалом.