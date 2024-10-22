📸 Как можно было не забить? «Мадрид» упустил три стопроцентных момента в игре с «Боруссией»

Дортмундская «Боруссия» приехала в Мадрид с одной целью – отомстить за поражение в финале Лиги чемпионов. Пока у «шмелей» все идет по плану, к перерыву гости лидируют с преимуществом в два мяча.

Игроки «Мадрида» упустили несколько отличных возможностей, особенно старался Джуд Беллингем – англичанин очень не хотел забивать в ворота бывшей команде.

На 36-й минуте после дальнего заброса Джуд головой пробил в упор и попал четко в руки Кобелю.

Вскоре «сливочные» вновь упустили блестящие возможности, дважды попав в перекладину. Сперва пробил Родриго.

Беллингем пытался добить с подбора, но мяч вновь угодил в каркас ворот.

Казалось, что мяч пересек линию.

Было очень близко. Вот графика проекции мяча после удара Джуда.

«Сливочные» спасутся во втором тайме?

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