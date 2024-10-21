Бой Ибрагимовича против Руни на ринге? Промоутер не видит в этом ничего нереального

В топовой форме Уэйн Руни и Златан Ибрагимович были одними из лучших футболистов мира, в течение долгих лет оказывая огромное влияние на свои клубы и сборные.

Сейчас англичанин и швед уже завершили карьеры: Ибрагимович стал старшим советником владельца «Милана», а Руни тренирует клуб Чемпионшипа «Плимут». Какое-то время Уэйн и Златан играли вместе за «Манчестер Юнайтед», выиграв Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок.

Возможно, в ближайшем будущем они вновь воссоединятся, но при совершенно других обстоятельствах.

По словам промоутера Misfits Boxing Мамса Тейлора, он пытается уговорить Ибрагимовича поучаствовать в поединке, а в качестве потенциального соперника видит Руни.

«Я пытался убедить Златана, и он может драться. Я хорошо дружу с его менеджером, и мы втроем общались по FaceTime. Это было очень круто, потому что он видел много боев Misfits и следил за ними. Он был кикбоксером, и он будет хорошим бойцом».

Что касается участия Руни, Тейлор добавил: «Я скажу, что Златан и Уэйн Руни уже общались, и я думаю, что это вопрос времени. В какой-то момент все материализуются. Есть и другие имена, которые не такие громкие, как у этих парней».

Руни и раньше не скрывал, что любит бокс, и, по слухам, недавно был готов дебютировать в Misfits. Ибрагимович же всегда следит за своей физической формой, даже несмотря на то, что уже не играет.

Как бы там ни было, пока все это звучит как что-то нереальное, но было бы интересно посмотреть на бой между подвижным Златаном и тяжеловесом Уэйном.