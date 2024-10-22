Измена, развод и 500 евро по алиментам – скандальный старт нового полузащитника «Баварии»

С лета что-то пошло не так.

У Жоау Пальиньи непростой период в жизни – после перехода в «Баварии» прочно засел на скамейку, а теперь еще и скандальный развод с беременной женой. Навалилось осенью.

Пальинья подозревается в измене беременной жене

В сентябре Bild со ссылкой на португальские медиа написал, что Пальинья расстался с певицей Патрисией Пальяреш после пяти лет брака, причем жена ждет второго ребенка, у них уже есть сын.

Пальяреш удаляла из соцсетей все совместные фотографии с футболистом, а сам он на последних снимках был замечен без обручального кольца. Португальский журнал Flash написал, что игрок при бракоразводном процессе предложил платить по алиментам 500 евро в месяц, хотя зарабатывает около миллиона за этот период.

Причина развода – измена Пальиньи с сотрудницей «Баварии».

Источник журнала писал, что сотрудница по имени Сара проживала в том же районе, что и футболист, их видели ужинающими вместе и на других мероприятиях. Сдала обоих неназванная персона, живущая рядом с Сарой. В той же публикации Пальинью назвали «образцом экономии», который, играя в «Браге», брал еду с собой, чтобы не тратить деньги. Тем и объясняется информация о мизерных алиментах.

Хотя португальская телеведущая Майя поначалу опровергала измену: «Ни с одной из сторон предательства не было». Она считает, что отношения просто исчерпали себя.

Пальяреш известна в Португалии, но нельзя сказать, что в ее соцсетях очень много подписчиков – их число не дотягивает даже до сотни тысяч, а на собственном ютуб-канале всего несколько видео, заглавное из которых – кавер семилетней давности на песню Creep группы Radiohead.

Пальинья играет нечасто, а в старте вообще вышел лишь однажды

Летом Пальинья сыграл четыре матча на Евро-2024 за сборную Португалии, которая вылетела в четвертьфинале, а после этого перешел из «Фулхэма» в «Баварию» за 51 миллион евро, в 29 лет подписав четырехлетний контракт. «Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Играть за один из лучших клубов Европы – это сбывшаяся мечта, и я очень горжусь этим», – радовался португалец.

Через три месяца после начала сезона у Пальиньи семь матчей во всех турнирах, в старте из них – только один против аутсайдера Бундеслиги «Хольштайн Киля», но и там он даже получил желтую карточку.

Разве что в последней игре против «Штутгарта», где полузащитник уже на восьмой минуте заменил Александара Павловича, он действительно выделялся – и по воротам бил, и обводил, и практически не ошибся в передачах (96,4%), еще и гораздо чаще всех отбирал мяч.

Но сезон пока не самый простой. К тому же на веселье против загребского «Динамо» (9:2) он вообще смотрел только со скамейки, а в проигранном матче «Астон Вилле» выходил на последние 15 минут. Может, что-то изменит следующий матч? «Бавария» сыграет с «Барселоной» в ЛЧ уже в среду.

«Штутгарт» – главный поставщик игроков в сборную Германии. С каких пор?

Фото: Marco Steinbrenner/Keystone Press Agency, Silas Schueller/Keystone Press Agency/Global Look Press ; instagram.com/joaopalhinha6