📸🎥 Как же он счастлив! С лица Гави не сходит улыбка – он вернулся в строй спустя 11 месяцев в лазарете
Спустя 11 месяцев восстановления после тяжелой травмы «крестов» Гави вернулся в строй! Флик включил испанца в заявку на матч с «Севильей».
С самого прибытия на «Монжуик» Гави широко улыбался.
Весело здоровался с сотрудниками пресс-службы клуба.
Вместе с одноклубниками вышел на поле и счастливо любовался трибунами.
Встречу Гави начал на скамейке запасных. Перед началом игры Флик заверил, что полузащитник появится на поле, если того потребует ход матча.
Увидим Пабло в деле?
🎥 «Барса» показала, как восстанавливался Гави. После операции он кричал от боли