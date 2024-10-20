📸🎥 Как же он счастлив! С лица Гави не сходит улыбка – он вернулся в строй спустя 11 месяцев в лазарете

Спустя 11 месяцев восстановления после тяжелой травмы «крестов» Гави вернулся в строй! Флик включил испанца в заявку на матч с «Севильей».

С самого прибытия на «Монжуик» Гави широко улыбался.

Весело здоровался с сотрудниками пресс-службы клуба.

Вместе с одноклубниками вышел на поле и счастливо любовался трибунами.

Встречу Гави начал на скамейке запасных. Перед началом игры Флик заверил, что полузащитник появится на поле, если того потребует ход матча.

Увидим Пабло в деле?

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