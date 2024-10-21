«Барса» закинула пять «Севилье», Гави вернулся спустя год! Готовы к класико

Левандовски снова куражился.

5:1 – «Барселона» даже слишком спокойно разгромила «Севилью». Разминка перед «Баварией» и класико.

Дубли Левандовского (зверь!) и Пабло Торре, который вышел на 15 минут

Перед матчем произошло неприятное: похоже, травмировался Эрик Гарсия, у него проблемы в области паха. Причем Эрик изначально не должен был играть, но дискомфорт почувствовал Френки де Йонг, поэтому экстренно подготовили Гарсию. Не спасло.

В итоге вышел Ансу Фати – такой вот первый старт за «Барсу» с мая 2023-го.

На хозяев это не влияло. Уже на 24-й минуте повели: в штрафной зацепили Рафинью, арбитр Рикардо Бенгоэчеа поставил пенальти. Его уверенно реализовал Роберт Левандовски. Это первый гол поляка с точки в этом сезоне.

А спустя пару минут забил Педри – с паса Ламина Ямаля. И с эффектным ноу-лук пасом Жюля Кунде.

Перед перерывом Левандовски оформил второй – подставил ногу после удара Рафиньи. Изначально казалось, что Роберт находился в офсайде, но нет, левая нога Люсьена Агуме поближе к воротам, все чисто.

Всего у Левандовского 12 голов и 2 ассиста за 10 игр Ла Лиги. Еще два гола – в ЛЧ. Роберт – самый результативный игрок топ-лиг. А если учитывать все десять лиг по рейтингу УЕФА, обгонит даже Алексея Батракова из «Локомотива».

Во втором тайме «Барса» отдыхала и играла по счету, но после серии замен уложила еще два. И оба у Пабло Торре, который вышел за 15 минут до финиша. Это первый дубль в профессиональной карьере испанца.

Гави вернулся – спустя год после крестов

Но все это меркнет на фоне Гави. Он вернулся!

Не играл около года – аж с ноября 2023-го, когда порвал кресты за сборную Испании в матче с Грузией. За это время многое изменилось. Например, вместо Хави пришел Ханси Флик. А страна Гави выиграла Евро. Он лечился.

Было тяжело: «С первого дня тренер советовал сохранять спокойствие, – рассказывал игрок. – Хави успокаивал меня. Говорил, что прошел через это, и вернулся сильнее. Я чувствовал огромную поддержку партнеров. Благодарю их всех, если бы не вы... не знаю, мне было бы намного сложнее».

Гави вышел на 83-й минуте, заменив Педри. Получил капитанскую повязку, ментальный лидер.

«Монжуик» встретил стоячими овациями. Партнеры аплодировали.

«Прежде всего, спасибо ему за все, – радуется Педри. – Он невероятный парень, очень трудолюбив и заслуживает этого момента. Фанаты любят его. Мы тоже».

«Барса» сохранила отрыв перед класико

«Барса» лидирует в Ла Лиге, отрыв от «Реала» – три очка. Задел перед класико.

Уже в эту субботу (26 октября), да!

Хотя до этого «Барсе» предстоит не менее сложный матч с «Баварией» в ЛЧ, сложнейший график.

Календарь такой: «Бавария», «Реал», дерби с «Эспаньолом», а потом три матча в гостях: с «Црвеной», «Сосьедадом» и «Сельтой». Все соперники непростые.

Справится ли Флик?

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos