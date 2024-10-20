Эндрик появился на тренировке «Реала» в новом образе – вы его не узнаете

Эндрик появился с новой прической перед матчем с «Сельтой» в субботу, но поскольку он был в шляпе, болельщики не смогли ее как следует разглядеть.

Но против «Сельты» Эндрик так и не вышел на поле.

Однако на воскресной тренировке он показал свои новые дреды и повязку на голове.

«Что это, черт возьми, такое?» — написал один фанат.

«На секунду я подумал, что это Фримпонг, лол», — добавил другой.