📸🎥 «Гребаный позор!» Фанаты «Арсенала» в бешенстве от судейства в матче «Сити» – они нашли две причины для отмены гола Стоунза

«Манчестер Сити» спасся в матче 8-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона». «Вулвз» вышли вперед уже на 7-й минуте, ближе к концу первого тайма Йошко Гвардиол сравнял счет.

На исходе добавленного времени Джон Стоунз отправил мяч в ворота после навеса с углового от Фила Фодена.

Арбитр матча решил проверить эпизод на наличие офсайда у Бернарду Силвы.

После просмотра VAR мяч Стоунза был засчитан, «Ман Сити» одержал победу со счетом 2:1.

Фанаты считают, что судья совершил ошибку, засчитав «горожанам» гол. Проблема не только в возможном офсайде, болельщики считают, что Силва в эпизоде мешал Жозе Са – голкиперу «Вулвз». Особенно недовольны поклонники «Арсенала», чья команда недавно также пострадала от Стоунза.

Вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Нет ничего, что могло бы заставить судью отменить гол 😂 Очевидно, что они платят ему зарплату. Братану нужно кормить семью».

💭 «VAR бессилен, чувак. Силва ЯВНО мешает вратарю, он делает это при КАЖДОМ угловом, при этом он ВСЕГДА в офсайде. Меня уже ничего не удивляет».

💭 «Здесь нет офсайда, но Силва очевидно фолил на Са. Коррумпированная лига, коррумпированные судьи».

💭 «Это безумие! Бернарду стоит прямо перед Са!»

💭 «Как «Арсенал» должен выиграть лигу, если его соперник – главный вор в футболе. «Сити» в очередной раз украл у соперника очки с помощью судей».

💭 «Бернарду Силва и Джон Стоунз только что обокрали «Вулверхэмптона», VAR это видел, но ничего не мог поделать. Силва очевидно мешал Са».

💭 «Гребаный позор, английские судьи пробили очередное дно, как всегда решение принимается в пользу «Сити», «Арсенал» в конце сезона вспомнит этот гол Стоунза».

Как считаете, арбитр принял верное решение или гол стоило отменить?

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