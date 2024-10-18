5:0 – самая здоровая победа «Зенита». С дублем Мостового после мегаспасения – жаль, Дзюба быстро сломался

Гонду тоже забил.

«Зенит» разнес «Акрон» (5:0) на старте 12-го тура Мир РПЛ – благодаря спасению Нино и дублю Андрея Мостового.

Сюжету этого матча не хватило Артема Дзюбы: он так любит забивать бывшим командам, но в этот раз травмировался слишком быстро

Дубль Мостового – внезапная вспышка. Но куда бы все пошло, если бы не суперсэйв защитника Нино?

Разгром – да, но на 14-й минуте «Акрон» создал супермомент.

После серии рикошетов в штрафной мяч подхватил Кирилл Данилин, убрал двух соперников на замахе и пробил мимо Евгения Латышонка – «Зенит» выручил только вынос Нино почти с линии. Защитник был в филигранно правильном месте, метнулся и выбил.

Уже через две минуты «Зенит» забил – как потом оказалось, победный. Вскрыли левый фланг «Акрона» с помощью Дугласа Сантоса и Клаудиньо. Полузащитник выдернул на себя двух соперников и отдал подбежавшему Андрею Мостовому, а он технично уложил в дальний.

Совсем неудачный отрезок «Акрона»: могли забить, а в итоге получили 0:1. Два ярких момента за две минуты – оба в пользу «Зенита».

Мостовой еще в первом тайме сделал дубль. Андрей так себе начал сезон: чаще выходил на замену, забил только один мяч в семи играх. А тут сразу два за тайм с «Акроном». Косвенный показатель: к 12-му туру у него оказалось 0,00% владения в фэнтези РПЛ на Спортсе – вообще никто не верил, что Мостовой что-то принесет. А тут дубль!

Матео Кассьерра аккуратным тычком еще в первом тайме добавил третий – «Акрон» рассыпался. Кассьерра в этом сезоне слегка сбавил в результативности (в прошлом был 21 гол), но все равно есть уже пять мячей.

Во втором тайме добавили Лусиано Гонду и Артур. У аргентинца впечатляющий старт в РПЛ: пять голов в шести матчах. Клаудиньо сделал второй ассист. Мостовой шел на хет-трик, но гол отменили из-за офсайда у Кассьерры.

«Зенит» вернулся на первое место, но впереди еще матчи «Краснодара» (со «Спартаком») и «Локомотива» (с «Химками»). У петербуржцев девять побед, две ничьих и одно поражение – как раз от команды Мурада Мусаева (0:2).

Самая здоровая победа «Зенита» в РПЛ за последнее время – как удался разгром? Наблюдения Ильи Васильева

До этого у «Зенита» с «Факелом», например, не задался первый тайм, с «Оренбургом» – тоже, еще и не развили преимущество, могли пропустить.

А с «Акроном» все спокойно и на классе.

1. Топ-матч Мостового . Четвертая игра в старте, дважды его меняли уже в перерыве. Сейчас в паре с Дугласом он разорвал левый фланг: дубль, постоянные рывки за спину, отдельно пас Венделу – шик.

2. Сработала задумка с широкими флангами, разыгрывающим Клаудиньо при тотальной свободе и подвижным Венделом рядом с атакующей тройкой . Три гола в первом тайме были связаны именно с этой структурой Сергея Семака.

3. Сантос в полуфланге – тоже класс . И менялся с Мостовым, и подыгрывал в середине, и даже мог забить, в итоге есть ассист на Матео Кассьерру.

4. «Акрон» удобен для «Зенита» . Это не такой закрытый соперник, как «Факел» и «Оренбург» в первых таймах, еще и оголивший фланги. Вряд ли травма Дзюбы сильно повлияла на расклады: все же базовые проблемы «Акрона» именно сзади, таких эпизодов и с ним было бы много.

5. Густаво Мантуан справа – интрига перед «Локо» . Моменты «Акрона» шли через него, в Краснодаре его разорвал Виктор Са. На следующей неделе логичен более надежный Страхиня Эракович (сейчас он не сыграл, потому что поздно вернулся из сборной).

В какой-то степени «Зенит» вспомнил киллер-режим начала сезона: убойная реализация. Но главный итог – отказ от трех центральных нападающих в пользу более понятного распределения ролей.

Все ждали Дзюбу. А он засмотрелся на эффектную девушку и сломался в самом начале

Артем Дзюба против «Зенита» – мы так быстро остались без главной интриги.

Перед свистков Дзюба засмотрелся на «Миссис Россию» – эффектная Александра Нехорошева нанесла символический удар перед матчем.

Уже через шесть минут Артем травмировал заднюю поверхность бедра и вынужден был йти. Успел всего раз коснуться мяча – отдал неточную передачу (то есть столько же раз, как и девушка в красном). Вместо Дзюбы вышел Жилсон Беншимол и не впечатлил. Стефан Лончар тоже растворился.

В этом сезоне Дзюба забил один мяч и сделал три голевых в пяти матчах – уверенно начал и сломался в принципиальной игре с «Зенитом».

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Дальше у петербуржцев выездной кубковый матч с «Факелом», где наверняка сыграет резерв, а вот потом домашняя игра с «Локомотивом» – при любом исходе у москвичей в этой туре будет дуэль внутри группы лидеров.

Фото: vk.com/zenit