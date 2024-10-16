Лончар из «Акрона» – в топ-10 РПЛ. Кто это вообще?

Ассистент Дзюбы полезен в фэнтези.

Неожиданный герой последних туров Мир РПЛ – Стефан Лончар из «Акрона». Полузащитник забивает сам, раздает ассисты, он уже влетел в топ-10 по очкам в фэнтези .

Детали взлета Лончара. Чем он хорош?

После одного ассиста в первых семи матчах у полузащитника «Акрона» шесть результативных действий (по три гола и ассиста) в четырех последних играх – на этой дистанции больше только у Джона Кордобы (7).

Стефан к осени явно нашел связи с партнерами по атаке: у него два ассиста на Солтмурада Бакаева, а еще два результативных действия – в дуэте с Артемом Дзюбой, по разу ассистировали друг другу.

Популярность Лончара в фэнтези РПЛ выросла почти в девять раз. Еще в шестом туре его брали меньше 1% менеджеров, а в 11-м – уже 10,5%!

🔟 Хорошая форма Лончара позволила ему влететь в десятку самых результативных игроков фэнтези РПЛ. У Стефана 63 очка, столько же у более топового Ивана Облякова. До топ-3 всего два очка.

🔝 Лончар – с отрывом самый результативный игрок «Акрона», у идущего вторым Солтмурада Бакаева 44 очка. Он же самый популярный: 11,98% против 10,26% у Бакаева.

📈 За семь туров Лончар набрал всего 25 очков – 3,6 в среднем. Начинася с восьмого, у него 38 очков – то есть 9,5 в среднем за матч!

Популярность полузащитника «Акрона» перед 12-м туром растет – даже при том, что у команды дальше и матч с «Зенитом».

Хотя вот Александр Дорский, например, советует все же быть осторожнее: «Цена прекрасная, подключения в штрафную вторым темпом очень опасны. Ассистентские силы Лончара не переоценивал бы, в двух голевых больше заслуги у забивавшего Бакаева, но под соперников с не очень хорошей обороной Стефан может быть полезен».

Кто такой Лончар? Забивал в еврокубке, переходил в «Алавес» (но ни разу не сыграл), фанаты посвятили ему мурал

Ключевое, что нужно знать про нового героя из РПЛ.

● У Лончара есть три трофея – в родной Черногории. Он начал карьеру в местном клубе «Сутьеска» из высшей лиги, с ним дважды стал чемпионом Черногории (2017/18 и 2018/19) и выиграл Кубок Черногории-2016/17. Забил 10 мячей и отдал четыре ассиста за 119 матчей.

● Стефан забивал в еврокубках – в квалификации Лиги конференций . Чуть больше года назад за «Дебрецен» армянскому «Алашкерту» победный мяч. Из венгерского клуба он и приехал в Россию, а до этого побывал в сербских «Раде» и «Нови-Пазаре», а также хорватской «Истре». Лончар формально становился игроком испанского «Алавеса», но только чтобы уйти развиваться в «Истру», команду из системы того же владельца – в Ла Лиге он не играл..

● Лончару посвящен Мурал в Нови-Пазаре – за самоотдачу и качество игры . Он изображен справа, болельщики выделили как одного из героев. Этот клуб, кстати, Стефан считает особенным: там он прогрессировал и вернулся в сборную Черногории по нескольких лет паузы.

● Лончар в сборной с мая 2018-го: сыграл шесть матчей в отборе на Евро-2024. Ни там, ни в семи товарищеских матчах не забивал. Как игрок «Акрона» за Черногорию пока не выходил. Хотя к национальной команде относится с трепетом: «Если мне предоставят шанс, надеюсь, воспользуюсь им. Когда получаю вызов, мое сердце переполняется».

● Стефан считает, что РПЛ сильнее чемпионата Венгрии – в том числе из-за уровня игроков и соперников по лиге. Условия в «Акроне» тоже нравятся. Черногорец общался с клубом из Тольятти еще зимой, но тогда остался в «Дебрецене» и вернулся к варианту летом. Уже осенью начал раскрываться.

Будете ли брать Лончара себе в фэнтези?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф