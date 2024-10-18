Английский завтрак: Коул Палмер предлагает заварить чайку холодным осенним утром☕️🫖

Как лучше всего начать день? Выпить чашечку чая.

Почему бы и нет, тем более, если заваривать чай вместе со звездой АПЛ Коулом Палмером. В конце концов, кому как не британцу лучше знать, как это делать.

В рамках съемок для Burberry, игроку «Челси» было поручено приготовить свой напиток.

Одетый в длинное коричневое пальто стоимостью 2490 фунтов, Палмер выбрал классический English breakfast, отметил, что очень крепкую заварку не любит и от души добавил молока.

Болельщики отреагировали на новое видео Палмера:

💬«С сегодняшнего дня я собираюсь начать пить чай с молоком на завтрак, как Коул Палмер».

💬«Есть что-то, чего не умеет этот парень? Теперь, пожалуйста, покажите, как Рэшфорд, Сака и Фоден заваривают чай».

💬«Бросить чайный пакетик в воду – это не стиль!».