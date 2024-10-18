Кордоба – лучший нападающий осени. Очень опасен для «Спартака»

Очень неудобен для «Спартака».

Три впечатляющих факта о сезоне Джона Кордобы:

1. Второй в РПЛ по результативности (6+3) вместе с Эсекиэлем Барко (5+4) и Венделом (1+8). Причем догнал конкурентов чуть ли не за месяц: набрал 0+1 за два летних матча и выбил 6+2 за четыре осенних тура.

2. Кордобе требуется всего 67 минут на результативное действие в РПЛ. Обычно мы используем статистику в пересчете на 90 минут, но оцените суммарные данные: пропустивший четыре матча Кордоба лидирует по ожидаемым голам (сыграл 604 минуты, ближайшие преследователи – более 950), в топе по явным моментам, догоняет конкурентов по ударам и касаниям в штрафной.

3. Так ярок на фоне эмоционального и насыщенного лета. Проиграл Аргентине финал Кубка Америки, из-за сборной пропустил предсезонку «Краснодара», пропустил начало РПЛ, почти перешел в «Спартак».

После неудачного старта сезона Мусаев пересобрал «Краснодар». В том числе – благодаря вернувшемуся Кордобе.

Мы уже разбирали как : стабилизировал состав после возвращения и восстановления лидеров от травм, разработал позиционную атаку высокими подключениями крайних защитников, раскрепостил Эдуарда Сперцяна – так вернулись скорость и креатив.

Не хватало лишь Кордобы, который быстро набрал форму, став универсальной суперзвездой «Краснодара». Он дал вариативность позиционному нападению, контратакующую остроту, мощь на стандартах и агрессию в борьбе при упрощении игры.

Благодаря разнонаправленности «Краснодара» движение Кордобы непредсказуемо: атакует с линии вратарской при кроссах со стандартов и с игры, бьет из полуфлангов в быстрых атаках и наказывает после высоких отборов.

Кордоба – важное звено для позиционных атак. Его спуски в глубину, мощная спина, подыгрыш и умение разворачиваться к воротам ускоряют «Краснодар». Команда и так классно грузит соперников между линиями с помощью Са, Сперцяна и Баши, а Кордоба усиливает эффект: либо ключевое звено на мяче, либо теневой герой, стягивающий внимание защитников. Так Джон победно ассистировал с «Нижним» и мешал защитнику выброситься на Сперцяна с «Акроном».

Ключевая проблема Кордобы – реализация выходов один на один в быстрых атаках.

Но в остальном супер: примагничивает мяч и разворачивает умными передачами, считывает свободные зоны, таранит защитников благодаря скорости и габаритам. В этом сезоне Джон выбил уже 3+2 на пространстве.

Контратаки «Краснодара» и форма Кордобы после матчей за Колумбию – главные интриги перед «Спартаком».

С одной стороны, у Деяна Станковича проблемы с предотвращением скоростных выпадов, а Са, Сперцян, Кордоба и Баши идеально себя чувствуют при вертикальном сценарии. С другой – готовность Джона под вопросом после двух матчей за Колумбию.

Еще одна ключевая деталь сезона: Кордоба уничтожает в топ-матчах. «Краснодар» забил пять с «Локомотивом» (3:0) и «Зенитом» (2:0) – и Джон поучаствовал в каждом мяче:

1. Смутил и заблокировал Илью Лантратова при фланговой подаче.

2. Подкараулил ошибку Лантратова во время короткого розыгрыша и заработал пенальти.

3. Опередил Жерзино Ньямси на простреле Са.

4. Поймал ошибку Вячеслава Караваева и Евгения Латышонка на 86-й.

5. Ассистировал Смолову в контратаке.

Как итог – Кордоба в фантастической форме.

Кордоба дополнил позиционные атаки и вытащил «Краснодар» на первое место, определяющий игрок впереди, снова забивает и зажег против главных конкурентов. Плюс Джону удобен «Спартак» из-за проблем в предотвращении контратак.

Возможно, с трансатлантическими перелетами все не так страшно: Джон присоединится к команде уже в Москве без тяжелой дороги в Краснодар и обратно. Так что стиль «Краснодара» во многом зависит от состояния Кордобы.

«Краснодар» с Джоном и без – разные команды, а прямо сейчас он самый мощный форвард РПЛ.

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Фото: vk.com/fckrasnodar