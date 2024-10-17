🤯 Сейчас Ямаль стоит как 17-летние Холанд, Неймар и Мбаппе вместе взятые. И умноженные на 100. Он точно с этой галактики?

Весь год мы восхищаемся успехами Ламина Ямаля. Рекорды 17-летнего испанца стали настолько рядовым событием, что многие успели от них устать. Наверное, исключение составляют лишь фанаты «Барселоны».

Известно, что оценочная стоимость Ямаля достигла €150 млн. И нет ничего удивительного, что ранее столь юные футболисты никогда не стоили так много.

Другой вопрос: Насколько меньше? И вот здесь нас ждет настоящий шок.

Помните, какое будущее пророчили Ансу Фати? Но даже он был почти в четыре раза дешевле Ламина.

Поразительный факт: 17-летний Ямаль стоит как сумма 17-летних Мбаппе, Холанда, Азара и Неймара, помноженная на 76.

А что будет через пять лет? Или десять?