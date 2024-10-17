🤯 Сейчас Ямаль стоит как 17-летние Холанд, Неймар и Мбаппе вместе взятые. И умноженные на 100. Он точно с этой галактики?
Весь год мы восхищаемся успехами Ламина Ямаля. Рекорды 17-летнего испанца стали настолько рядовым событием, что многие успели от них устать. Наверное, исключение составляют лишь фанаты «Барселоны».
Известно, что оценочная стоимость Ямаля достигла €150 млн. И нет ничего удивительного, что ранее столь юные футболисты никогда не стоили так много.
Другой вопрос: Насколько меньше? И вот здесь нас ждет настоящий шок.
Помните, какое будущее пророчили Ансу Фати? Но даже он был почти в четыре раза дешевле Ламина.
Поразительный факт: 17-летний Ямаль стоит как сумма 17-летних Мбаппе, Холанда, Азара и Неймара, помноженная на 76.
А что будет через пять лет? Или десять?
Вообще заметил, как только у Барсы пару матчей хорошо сыграет молодой игрок - все баста, это новый Месси. Пиар стоит такой, что аж тошно. А по итогу этот пиар убивает игроков. Так было в свое время с Бояном Кркичом, Фати..из недавнего Педри, Гави...а где в итоге большая часть из них? Вопрос риторический.
Вообще Барселона превратилась в клуб пиарщиков, а все её фанаты так и рады поддерживать этот имидж. Аж тошно. Тьфу