Из «Чертаново» – в «Барселону»! 18-летняя россиянка едет в лучшую команду мира

Форвард Яна Свистунова.

«Чертаново» и чемпионат Испании теперь объединяют не только схожие логотипы . Из женской команды «Чертаново» в «Барселону» готовится поехать 18-летняя Яна Свистунова.

Трансфер или просмотр? Что известно о переходе

«Спорт-Экспресс» сообщил, что 26 октября футболистка пройдет медосмотр и начнет тренироваться с новой командой. Контракт пока не подписан, но осталось лишь уладить формальности.

В «Чертаново» сначала все подтвердили: «Информации о переходе Яны Свистуновой из «Чертаново» в «Барселону» можно верить». Однако затем директор академии Илья Савченко рассказал «Чемпионату», что новости о трансфере пока преждевременные:

«Она не совсем переходит, а едет туда на просмотр в конце октября. Конечно, это хорошая реклама для нашей академии – наша футболистка попадает в такой именитый клуб. Основная ли это команда или U19, может получиться по-разному – как себя покажет».

«Через 10 лет я буду играть за «Барсу». Свистунова идет с опережением графика

Яна родом из Нижнего Новгорода: футболом увлечена с пяти лет, с 10 занималась в московском интернате «Чертаново», а в 16 дебютировала во взрослом чемпионате России.

«Начинала еще в детсаде, – рассказывала Nn.ru мама Елена Свистунова. – Тренер увидел, как она играет, и позвал в команду девочек. Потом увидел тренер мальчиков и позвал к ним играть. Вот она и там, и там играла. Была на две головы выше мальчишек, так что ее брали в команду, чтоб помогала».

Яна заметно выделялась и в академии «Чертаново». Вы только посмотрите на этот чудо-гол.

Вот характеристика Свистуновой от блога «О женском футболе замолвите» из 2019-го : «Яна штампует голы в сборной 2006 года, но на отдельных турнирах (которые проходят по всей Европе) она выходит на поле против соперниц на год старше. С дриблингом у девочки все в полном порядке.

Она запомнилась по Зимнему Кубку Чертаново-2017. В финале москвичкам противостояли минчанки. В битве за трофей крепкая команда из Минска по всем статьям уступила «чертановкам» – 2:6. Автором всех голов в составе победителей стала Яна Свистунова».

Неудивительно, что девушка была капитаном своего возраста.

А в 2018-м она стала единственной девочкой-футболисткой, которая участвовала в церемонии закрытия перед финалом домашнего ЧМ, в «Лужниках».

Выступила как фристайлер.

Тогда же она поделилась планами на карьеру с туристическим сайтом ЧМ: «Через пять лет я тоже буду играть в футбол. За Россию. Через 10 – за «Барселону». Через 15 – за «Реал». А в 30 лет буду играть за «Челси». Неважно где, на самом деле, я просто назвала те клубы, которые знаю. Потом буду тренировать сборную России. Бывают же тренеры-женщины?»

Пока Свистунова идет с опережением графика: за взрослую сборную дебютировала через четыре года после ЧМ (в 16!), а до «Барсы» хватило всего шести лет. Даже если пока только просмотр, все уже очень близко.

Кстати, в «Реал» Яне идти совсем не обязательно, ведь в женском футболе уже давно правит каталонский клуб.

В прошлом сезоне «Барса» сделала квадрупл. Это доминаторы

Да, забрали Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Причем «Барселона» выиграла ЛЧ второй раз подряд и в третий раз в истории (2020/21, 2022/23, 2023/24).

В финале последней ЛЧ все решили голы Айтаны Бонмати и Алексии Путельяс – вы наверняка слышали эти фамилии, ведь они забрали три последних «Золотых мяча».

В чемпионате Испании «Барсе» нет равных: девять титулов (причем все свежие – с 2012-го по 2024-й), а у ближайшего «Атлетика» только пять. Девушки из Каталонии не отдают чемпионство пять лет подряд, в прошлом сезоне победили с сумасшедшей разницей мячей – 137:10.

И в такую команду может попасть наша Яна Свистунова.

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Фото: Gettyimages.ru /David Ramos; ЖФК «Чертаново»