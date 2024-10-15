Женская версия Холанда: начинала с Эрлингом, а теперь забивает за «МЮ» и сборную Норвегии

На выходных женский «Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» – 3:0. Дублем за пять минут отметилась норвежская нападающая Элизабет Терланд. Это ее первые голы за «МЮ»: летом она перешла из «Брайтона», где в прошлом сезоне наколотила половину голов команды.

После матча главный тренер «Юнайтед» не удержался от сравнений с Эрлингом Холандом.

Все детство играла вместе с парнями, во взрослом футболе дебютировала в 15 лет

«Я думаю, что она знает Холанда лично, – сказал тренер «МЮ» Марк Скиннер после дебютных голов. – Не хочу сравнивать их, но они оба выступают очень интенсивно. Она всегда сосредоточена на цели, ни на что не отвлекается. Если вы когда-нибудь захотите посмотреть, как забивать под давлением, то это сегодняшний гол. Женский или мужской футбол – не имеет значения, это фантастический удар. Я никогда не видел, чтобы игрок был с таким уровнем спокойствия».

У Элизабет и правда достаточно параллелей с Холандом.

Она родилась летом 2001-го – на год позже Эрлинга. А в 13 лет попала в «Брюне» – там же, где в то время играл Холанд. Вряд ли они тренировались вместе, так как Эрлинг постоянно играл за более старшие возраста, но наверняка пересекались. Тем более, что Элизабет тоже выделялась среди сверстниц – и постоянно играла с парнями: «Думаю, это оказало большое влияние на меня и мое развитие. Ребята были хорошего уровня, и мне всегда было с кем себя сравнить».

Как и Холанд, Элизабет дополнительно занималась с отцом. «Я тренировал ее до 13 лет, – вспоминал он. – В женской команде ей нечего было делать. Тогда счет был 15:0, где она забивала по 12 голов. Я искал альтернативы, где она была не самой лучшей и не попадала в зону комфорта».

В «Брюне» к тому моменту уже сложилась традиция допускать лучших футболисток к играм с парнями. В группе Холанда , например, занималась Андреа Норхейм – тоже теперь профессиональная футболистка, поигравшая во Франции, Швеции и Дании. И да, ее тоже дополнительно тренировал отец – легенда «Брюне» Стиг Норхейм, который в начале 90-х даже играл вместе с Холандом-старшим. Андреа рассказывала: «Я много тренировалась как с братом (тоже футболист – Сондре Норхейм), так и с папой. Я опережала девочек своего возраста в развитии, мне приходилось тренироваться с мальчиками. Вероятно, это сделало меня той, кем я являюсь сегодня».

Папа Элизабет согласен – помимо футбола он приучал дочь еще и к гандболу: «Люди думали, что она только и занимается тренировками, а я – сумасшедший отец, который стоит в сторонке и кричит. Однако всегда было обязательным иметь хотя бы один выходной в неделю. Ей также никогда не разрешали тренироваться дважды, то есть футболом и гандболом в один и тот же день. Тогда ей приходилось выбирать».

Такая база помогла Терланд уже в 15 лет дебютировать в высшем дивизионе Норвегии и считаться одним из главных талантов поколения. В 2019-м крупнейшая газета страны Aftenposten назвала Элизабет величайшим женским талантом в норвежском футболе.

А в 2022-м Терланд перешла в «Брайтон», где начала с пяти голов в шести матчах. В прошлом сезоне она забила половину голов команды (13 из 26), разделив второе место в гонке бомбардиров лиги с Лорен Джеймс (сестра капитана «Челси» Риса Джеймса). Вот почему за забивной норвежкой пришел «МЮ», лучший снайпер которого в прошлом сезоне забила восемь голов.

Теперь Элизабет и Эрлинг радуют голами в одном городе, но за разные клубы.

«Тихая, с отличным сухим чувством юмора». Особенности норвежского менталитета

Бывший тренер «Брайтона» Майки Харрис хвалил трудовую этику Терланд: «Она очень хорошо тренируется, суперпрофессионал. А еще она тихая, почти застенчивая. При этом у нее отличное сухое чувство юмора».

Такое описание хорошо ложится на практически любого жителя Брюне, которые выделяются закрытым характером даже на фоне нордической Норвегии. Холанд, особенно на старте карьеры, тоже был известен краткими и предельно высушенными ответами во время интервью.

Все дело в том, что Эрлинг и Элизабет росли на юго-западе Норвегии – самая плодородная земля в стране именно здесь. И журналист Ларс Сивертсен объяснял The Athletiс эту связь: «Нередко дети проводили время вне школы, помогая обрабатывать землю. Это тяжелая и довольно одинокая работа, и она порождает грубых людей, которые считают обмен словесными любезностями ненужной ерундой. Отвечать на вопросы как можно более кратко для них совершенно нормально, а не грубо. Моя мать, которая переехала из другой части Норвегии, не смогла там по-настоящему прижиться, потому что она любила поговорить, а все остальные – нет».

Тренер Холанда Альф-Ингве Бернтсен дополняет: «Здесь жесткий рабочий менталитет. У нас много не говорят. Главное правило – хорошо работать. Важнее то, что вы делаете, а не что вы говорите. Большинство местных гордятся тем, как выглядит Эрлинг и как он представляет нас. Но вы видите: здесь нет ни флагов, ни его статуй. Когда приезжают иностранные журналисты, они задаются вопросом, действительно ли он отсюда. Говорят, когда делали репортаж про Роналду, вся Мадейра пестрила его фотографиями. Все удивляются, где же фото Эрлинга».

Со временем в Брюне все же появились два больших граффити с изображением Эрлинга, но мэр Андреас Фоллсунд подтверждает сдержанность горожан: «Хладнокровие проявляется, даже когда Эрлинг приезжает в Брюне. Большинство просто позволяет ему быть самим собой. Да, могут попросить автограф, но в целом – не мешают».

До узнаваемости Холанда Элизабет еще далеко, но в одном она уже обскакала звездного земляка: в 2022-м съездила на Евро, а затем помогла Норвегии выйти на чемпионат мира.

Теперь от нее ждут голевых подвигов и в «Юнайтед».

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Фото: Gettyimages /Alex Livesey / Stringer, Matt McNulty / Stringer, Bryn Lennon / Staff; Vegard Graut/Keystone Press Agency; Marti/Global Look Press