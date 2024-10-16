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Испания разгромила Сербию, Роналду не забил и 3:3 Польши с Хорватией. Главное в Лиге наций

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Румыния Луческу без потерь.

Завершился новый игровой день Лиги наций – последний в эту международную паузу. Здесь главные сюжеты.

Победа Испании, перестрелка Польши с Хорватией, Португалия не забила с Роналду

В элитном дивизионе А сыграно четыре матча – в группах А1 и А4.

Шотландия и Португалия скатали единственные нули игрового дня. Не помог даже Криштиану Роналду, отыгравший полный матч. Португальцы были лучше и активнее атаковали, но не пробили 41-летнего Крэйга Гордона.

Криш не забил за сборную впервые за четыре матча, у команды прервалась серия из трех побед подряд.

Польша и Хорватия выдали главную перестрелку вечера – 3:3. Почти все голы оформили в первом тайме: в самом начале Петр Зелиньски открыл счет, Борна Соса на 19-й влепил ответный в дальнюю девятку. Дальше сверкнул дуэт из загребского «Динамо»: Петар Сучич и Мартин Батурина забили и ассистировали друг другу. Для обоих первые мячи за сборную Хорватии.

Во втором тайме бились не менее ярко: экс-динамовец Себастьян Шиманьски сравнял с передачи Роберта Левандовского, а вратарь Хорватии Доминик Ливакович получил прямую красную за опасный удар по Левандовскому – хотя он просто пытался выбить мяч.

В группе А1 Португалия лидирует с 10 очками, дальше Хорватия с семью и Польша с четырьмя. На последнем месте Шотландия с одним очком. В ноябре сыграют Португалия с Польшей, Хорватия поедет на выезд к Шотландии.

Испания разгромила Сербию 3:0. Открыли счет уже в дебюте, Эмерик Лапорт замкнул головой подачу Педро Порро. Во втором тайме Альваро Мората мог увеличивать преимущество, но запорол пенальти – зарядил выше. Позже нападающий исправился и все-таки забил после тонкого паса от Фабиана Руиса.

В концовке удалился защитник Страхиня Павлович – за опасный подкат под Микеля Ойарсабаля. Сразу после этого Алекс Баэна эффектно оформил разгром со штрафного. Мощная победа Испании и без Ламина Ямаля.

Швейцария и Дания устроили резвые 2:2. На 26-й Ремо Фройлер открыл счет, уже через минуту Густав Исаксен сравнял, пока швейцарцы возвращались на свою половину после нарушения. Хотя они все равно снова вышли вперед перед перерывом: Зеки Амдуни реализовал пенальти.

Во втором тайме у обеих команд по отмененному голу, Кристиан Эриксен уже легально сравнял на 69-й. Швейцария набрала первое очко в группе, но пока все равно все грустно.

В группе А4 лидирует Испания с 10 очками, у Дании – 7, Сербия набрала 4, Швейцария – 1 (как раз благодаря этой ничьей). Следующий тур – 15 ноября: Дания – Испания и Швейцария – Сербия.

Беларусь упустила победу со смазанным пенальти, Северная Ирландия крушит, Румыния Луческу идеальна

Перемещаемся в третий дивизион С.

У Румынии волевая победа 2:1 над Литвой. Пропустили уже в самом начале с пенальти от Армандаса Кучиса, рукой сыграл Раду Дрэгушин из «Тоттенхэма». Вскоре сравняли, тоже с точки – Рэзван Марин не оставил шансов мощным ударом в угол. Во втором тайме Денис Дрэгуш принес победу, четко пробив мимо Эдвинаса Гертмонаса – Румыния пока без потерь в группе.

Косово крупно обыграло Кипр (3:0). В первом тайме защитник Амир Ррахмани после слалома в чужой штрафной раскидал всех и открыл счет, после перерыва добавили Эрмаль Красники и Эмир Сахити. 

В группе С2 лидирует Румыния – победы во всех матчах и 12 очков. Совсем близко Косово с 9 очками, у Кипра 3 очка, Литва пока не набрала ни одного. В ноябре Румыния сыграет с Косово, Кипр – с Литвой.

Северная Ирландия покромсала 5:0 Болгарию. Главный герой – нападающий Айзек Прайс, оформивший хет-трик, два из трех голов с передач Чарльзов – Диона и Ши! Кроме него помогли автогол Димитара Митова и мяч Джоша Мадженниса.

Болгарам не помог отыграться даже пенальти в конце первого тайма – смазал Кирил Десподов.

Беларусь сыграла вничью с Люксембургом (1:1). Валерий Громыко в самом начале не реализовал пенальти (вратарь Энтони Морис потащил), но исправился голевой на Сергея Политевича во втором тайме. Правда, победу удержать не удалось: Жерсон Родригес сравнял с пенальти.

Нападающий после гола достал щиток с надписью «Balilo Leila». Какое-то личное послание.

Новый лидер группы С3 – Северная Ирландия с 7 очками. У Беларуси 6, Болгария набрала 5, Люксембург – 2. Дальше ноябрьские матчи Северной Ирландии с Беларусью и Люксембурга с Болгарией.

Фото: Gettyimages/Fran Santiago / Stringer, Euan Cherry / Stringer; IMAGO/Ben Majerus / sportspress/Global Look Press

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