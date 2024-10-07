Путельяс вошла в топ-5 общего рейтинга лучших бомбардиров женской и мужской «Барсы». Алексия скоро обойдет Суареса
В пятом туре чемпионата Испании среди женщин «Барселона» со счетом 8:1 разгромила «Мадрид» (клуб никак не связан с мадридским «Реалом» – Спортс). Причем все мячи футболистки «блауграны» забили во втором тайме.
Один из голов на свой счет записала Алексия Путельяс, теперь в коллекции испанки 194 мяча, забитых в составе «блауграны». Алексия – лучшая бомбардирка в истории женской «Барселоны».
Более того, двукратная обладательница «Золотого мяча» забралась в общий рейтинг лучших бомбардиров женской и мужской «блауграны». Путельяс и Ладислао Кубала делят четвертое место в топ-5.
До Лео Месси девушке далеко, зато Луиса Суареса она, вероятно, сдвинет с третьей строчки уже в этом сезоне – конечно, если не помешают травмы.
От Сесара Родригеса, расположившегося на втором месте топа, Алексию отделяют 38 голов. В мае 30-летняя футболистка продлила контракт с «Барсой» до 2026 года – у нее будет достаточно времени, чтобы забраться на вторую строчку в столь престижном рейтинге.
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