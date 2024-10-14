«Часть игры». Златан получил серьезную травму головы при загадочных обстоятельствах 🤕

Златан Ибрагимович получил тяжелую травму головы, но швед считает боевые шрамы «частью игры».

Златан по-прежнему рискует своим телом, несмотря на то, что в июне 2023 года завершил карьеру в профессиональном футболе в возрасте 41 года.

Видимо время от времени Ибра все-таки возвращается на поле. Пока нет информации о том, как Златан получил серьезную травму головы, но ему потребовалась медицинская помощь.

Легендарный футболист поделился фотографиями зияющей раны в социальных сетях, подписав пост: «Это часть игры».

Откуда у шведа такая рана? Пишите ваши предположения в комментариях.