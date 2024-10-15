«Барса» начала продавать VIP-ложи на «Камп Ноу». Три игрока уже проявили интерес

Работа по реконструкции «Камп Ноу» идет круглосуточно. Вероятно, «Барселона» вновь сыграет в родных стенах не раньше начала следующего года.

Подопечные Ханси Флика уже проявляют интерес к VIP-ложам на обновленном стадионе, передает Jijantes. Игроки хотят, чтобы их родственники и друзья смотрели матчи в максимально комфортных условиях.

Первыми интерес к VIP-местам на «Камп Ноу» проявили Педри и Де Йонг. Семья Педри старается не пропускать матчи игрока. А Френки в прошлом году стал отцом, сообщается, что голландец уже начал процесс приобретения личной ложи на обновленной арене.

На днях очередь дошла до семьи Ансу Фати. Отец игрока посетил офис «Барсы», чтобы узнать о возможности приобретения ложи.

VIP-места на новеньком «Камп Ноу» будут выглядеть так.

На «Монжуике» для семей футболистов были выделены места в зоне, расположенной близ поля рядом с президентской ложей. Единственное отличие от стандартных мест заключается в комфорте и привилегированном расположении сидений.

После реконструкции на обновленной арене появится в общей сложности 9400 VIP-лож. Как утверждают ответственные лица в клубе, доход «блауграны» от окончательного возвращения на «Камп Ноу» составит около 240 млн евро.

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