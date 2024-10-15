🎥 «Ювентус» исполнил мечту юного болельщика. Парень страдает от проблем со зрением

«Ювентус» и блогер под ником mdmotivator исполнили мечту Умберто – 12-летнего поклонника «бьянконери». У парня диагностирован нистагм – быстрые движения глаз, которые человек не может контролировать. Также мальчик плохо видит при ярком свете.

Блогер встретил Умберто на улице и предложил ему выбор: тысяча евро или загадочный футбольный мяч. Парень отказался от всего и дал простое объяснение – деньги он потратит, а дома у него уже есть три мяча.

Посоветовавшись с родителями, Умберто все же решил взять таинственный мяч. Парень не прогадал, вместе со снарядом он получил билеты на матч «Юве», за который мальчишка болеет всю свою жизнь.

Умберто смог не только впервые посетить игру любимой команды, он также встретился с Тиаго Моттой и его подопечными. Мальчик делится впечатлениями:

«Это лучший день в моей жизни! Мы – «Ювентус». Даже когда нам грустно, когда мы не чувствуем себя хорошо, мы – «Ювентус». Всегда!»

Mdmotivator в своем блоге помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. С футболистами он сотрудничает не в первый раз. Блогер устроил встречу с Криштиану Роналду для мальчика, который потерял всю семью в страшном взрыве.

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