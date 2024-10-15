Матип – топ-защитник (когда здоров), идеальный союзник Ван Дейка и культовый герой болельщиков «Ливерпуля»

Вадим Лукомский провожает камерунца.

Последний матч Жоэль Матип сыграл в декабре 2023-го, но о завершении его карьеры мы узнали не сразу после сезона – даже не летом, а только на прошлой неделе. И то случайно: проговорился представитель «Гамбурга», пытавшийся подписать с ним контракт. Жоэль сообщил клубу, что «больше не рассматривает себя действующим игроком».

Позже появилась информация, что он вернулся в родной Гельзенкирхен, где уже работает помощником тренера в академии, за которую выступает его сынишка. В последний ливерпульский год камерунец получил лицензию UEFA B и сам предложил помощь.

Эти две новости подняли шумиху. И только после этого мы услышали официальное подтверждение от главного действующего лица. Кажется, более идеального финиша карьеры для недооцененного героя невозможно придумать. Он избегает соцсетей (в 2019-м объяснял The Times, что даже не читает их), никогда не занимался самопиаром и искренне считал, что его будущее почти никому не интересно.

Нежелание продвигать себя – редчайший минус Матипа. Он заслужил прощальный текст. Раскроем три ключевых образа Жоэля.

Культовый герой

В том же интервью The Times журналисту Джонатану Норткрофту пришлось объяснять Матипу, что такое «культовый герой» (cult hero), которым камерунец 100% стал для «Ливерпуля». Сошлись, что это внезапный герой. «Хорошо. Если удивлять людей, то лучше в позитивном ключе», – заметил Матип, буквально уклоняясь от настолько же внезапного комплимента.

Жоэль – идеальный культовый герой. Его мощь очевидна любому, кто приложил минимальные усилия, чтобы погрузиться в его игру, но не очевидна тем, кто судит по эпизодам и отголоскам PR-машин. Он максимально не вписывается в шаблон игрока, которого можно заметить в таком режиме. Его ошибки не частые и не системные, но порой запоминающиеся, а слова «пиар» он не знает вовсе.

Культ Матипа – это круг тех, кто все-таки продрался через первый слой и обнаружил идеального современного центрального защитника. Как правило, такой культ образуется, когда мейнстримная оценка сильно расходится со специальной – более погруженной. В основном Матипа ценят болельщики «Ливерпуля», но не только.

Случай Жоэля усугубляет его абсолютная скромность. «Он делает работу и никогда не требует комплиментов или чего-то подобного. Он просто любит свое дело», – объяснял Клопп. «За пределами поля Жоэль – один из самых приятных и скромных парней из всех, кого я знаю. На поле он превращается в бойца, который готов на все, чтобы помочь команде», – замечал Юрген в другом интервью.

Оборонительная позиция + скромность + высочайший уровень – рецепт невоспетого героя! Матипу всегда было комфортно в таком статусе, а вот у тех, кто наблюдал его в ежедневном режиме, буквально бомбило от нехватки признания. Из таких моментов можно составить целую коллекцию.

● Лето 2019-го. Ответ Клоппа на вопрос, который изначально был про Ван Дейка: «Немногие говорят про вклад Матипа в последней трети прошлого сезона. Не знаю центральных защитников, которые играли лучше его на этом отрезке – 100% самоотдачи и никаких ошибок». А через год, защищая Жоэля от журналистов, которые хотели кого-то помоложе на эту позицию, тренер отметил: «Жоэль показывает невероятный уровень. Он потрясающий футболист. Он невообразимо силен».

● Юрген понимал, что может так сказать и вообще не обидеть Ван Дейка. Вирджил – сам один из пропагандистов Матипа. Яркий момент случился, когда футболисты «Ливерпуля» записывали реакции на рейтинги FIFA22 – камерунец получил 83. «Матип преступно недооценен. Серьезно, такой рейтинг Жоэля – преступление», – заключил Ван Дейк. Больше всего его возмутила оценка работы Жоэля с мячом: «Нет, я не могу больше это терпеть. Я запущу петицию. Жоэлю нужно поставить дриблинг 85+. Как минимум».

● Самый показательный случай у Фабиньо, потому что он не сразу пришел к осознанию истинной мощи Матипа. Бразильский опорник вынужденно осваивал позицию центрдефа в системе «Ливерпуля», а тренерский штаб посчитал действия Жоэля – идеальным учебным пособием: «Мне показали аспекты, в которых нужно прибавить, затем я изучал игру Матипа по видео – особенно с точки зрения оборонительных действий. Еще я с ним много общался и многому научился. Это сильно помогло».

МаТОП

Матип – соучастник самой надежной пары центральных защитников в современной истории АПЛ. В общем зачете дуэт Матип-Ван Дейк на шестом месте, но пятерка выше играла до эпохи тотального прессинга, которая трансформировала функции защитников:

Джейми Каррагер, еще один фигурант этого топа, предметно сформулировал разницу между центрдефами разных времен: «Позиция центрального защитника стала самой требовательной из всех. Сейчас мы требуем от них начинать атаки, обладать хорошей техникой, обороняться, когда за спиной полполя, и демонстрировать скорость. Еще они должны быть хороши 1-в-1, потому что крайние защитники поднимаются выше. От центральных защитников в современном футболе требуют намного больше, чем раньше. Скажу честно: не думаю, что я потянул бы. Я не тот тип защитника, который мог бы адаптироваться к современной игре. Большинство говорят, что смогли бы адаптироваться, просто потому что так чувствуют, но нужно оценивать себя объективно».

Важно учитывать этот аспект при взгляде на таблицу, хотя даже без деталей позиция ливерпульской связки крайне высокая. Еще один мощный факт: с парой Матип-Ван Дейк в составе «Ливерпуль» собирал в среднем 2,39 очка за игру (91 очко в переводе на дистанцию сезона). То есть одного их присутствия хватало, чтобы команда выглядела как претендент на чемпионство – вне зависимости от других факторов (травмы вокруг, текущая форма, уровень соперника, контекст сезона и т.д.).

В рамках этой связки Матип идеально дополнял ВВД, а в лучшие отрезки даже затмевал. У них было четкое распределение функций: Жоэль более агрессивный и готовый выдергиваться из линии, а Вирджил выжидающий и читающий. Оба прекрасны в своем ремесле. Здоровый Матип – равновеликая Ван Дейку фигура и однозначный топ-защитник.

«Мы зовем его Матоп , потому что он настолько хорош», – делился инсайдами из раздевалки Вирджил. «Мы называем Матипа башней. Абсолютно нечестно, что ребятам приходится играть на стандартах против него – он снимает абсолютно все», – писал в дневниках по мотивам предсезонки Пеп Лейндерс.

У Матипа есть все качества современного защитника под прессинг-систему, но одна суперсила прямо бросается в глаза – способные сводить соперников с ума рейды с мячом. Если Жоэль получает пространство для разгона, его не остановить – часто после пробежки с мячом он шел в штрафную завершать.

Энди Робертсон называл камерунца лучшим защитником мира по проходам с мячом. В сезон своей наибольшей доступности (2021/22) Матип набегал шесть с половиной километров в проходах с продвижением – разумеется, с отрывом лучший результат среди центральных защитников.

Вот пара памятных примеров. Разгоняется и вынуждает соперника сбивать систему опеки:

Завершает внутри штрафной:

Использует пространство для разгона:

После стеночки оказывается на границе штрафной – и ассистирует:

В интервью Sky Sports Матип объяснял принципы смелых рейдов: «Для меня проходы с мячом не цель, а одна из опций. Я стараюсь пасовать вперед, но иногда проще сделать несколько шагов с мячом, вытянуть на себя соперников, чтобы у партнеров появилось больше пространства. Я замечаю такие сценарии – и пользуюсь». Есть и другая причина – более глубокая: «В детстве моими кумирами были Зинедин Зидан и Патрик Виейра. Во дворе я воображал себя ими».

Фирменные рейды не только элегантный прием Жоэля, но еще одна причина, почему он был идеален в паре с Ван Дейком. Они дополняли друг друга не только при обороне, но и в начальной стадии атак. У ВВД основной прием – перевод. Если дать ему свободу, подготовит и накажет. Если дать свободу Матипу, разгонится и собьет опеку в полузащите. Выбор между плохим и худшим вариантом, а если прессинговать обоих, то риск оставить слишком большую зону сзади – подарок для скоростных форвардов.

Единственный постоянный недостаток Матипа – травмы. Клопп регулярно обращал внимание, что Жоэль почти не ломался в «Шальке» и что со многими повреждениями ему банально не везло. И все же они стали неприятной тенденцией. За последние пять лет Матип всего семь раз выдал серии из трех или более матчей подряд в АПЛ. Почти все пришлись на сезон-2021/22. Всего в ливерпульской карьере он сыграл лишь 42,3% от доступных минут.

Важный барьер на пути к тотальному признанию. Вероятно, этого и не хватило. Отчасти справедливо. Постоянная доступность – важный атрибут настоящего топ-игрока. Матип был топом, когда играл, но играл меньше 50%.

Лучший свободный агент в истории

В штабе Клоппа Матипа называют лучшим свободным агентом в истории. Объем восторгов на эту тему во внутренних беседах явно зашкаливал – порой отголоски долетали до публики.

Лейндерс упомянул об этом в колонке для Coaches’ Voice : «Кажется, Жоэль Матип – лучшее подписание в статусе свободного агента в истории футбола». Клопп на финальной пресс-конференции в «Ливерпуле» поменялся ролями с журналистами и задал вопрос им: «А можете назвать лучший бесплатный трансфер, чем Матип?»

Более детально эту тему раскрыл Иан Грэм – экс-глава аналитического направления в «Ливерпуле»:

«Однажды Юрген пришел к Майклу Эдвардсу и скаутам с запросом: «Что по поводу Матипа? Он – свободный агент. Возможно, мы должны рассмотреть его». Матип сделал несколько ярких ошибок, скауты других клубов насмехались над ним и характеризовали фразой «привоз в каждом матче». И тут Юрген внезапно просит его подписать!

Его интерес толкнул нас взглянуть на Матипа глубже. Наша модель Possession Value (оценка ценности вклада в каждую атаку со знаком плюс и минус) сразу же зафиксировала в нем защитника уровнем заметно выше, чем в среднем по лиге. Затем Эдвардс попросил скаутов изучить больше матчей с его участием.

Через пару дней в Мелвуде он наткнулся на Клоппа и говорит: «Матип – мы изучили его. Как же он хорош!». Ответ Юргена: «Да, я же тебе говорил». Эдвардс: «Нет, он великолепен. Давай, черт возьми, подпишем его». Это было важным кирпичиком перестройки всего клуба».

Матип зацементировал не только оборону «Ливерпуля», но и селекционную методологию, где аналитические модели соседствуют с классическим скаутингом и подчиняются требованиям тренерского штаба. Чтобы трансфер состоялся, все стороны должны дать одобрение.

***

Иную карьеру с такими вводными данными можно было преподносить как трагедию. Уровень игры здорового Матипа – абсолютный топ. Процент сыгранных матчей в лучшие годы – меньше 50%. Почва для восторгов по поводу набора качеств и досады по поводу нереализованного потенциала.

Конкретно к Матипу такой образ не липнет. Вероятно, дело в его характере. Он никогда не бился за признание – прямо вообще. Просто наслаждался процессом. Завершая карьеру, больше думал о плане тренировок в академии для сынишки, чем о своем месте в истории.

Кажется, Жоэля вообще не волнуют многочисленные «если бы…». Есть подозрение, что он даже не осознает, каким топом был – если все же осознает, то исключительно из-за назойливых напоминаний Юргена, который не стеснялся кричать об этом на каждом шагу (абсолютно справедливо).

От этого еще важнее проговорить очевидные истины: Матип – центральный защитник мирового уровня; идеальный партнер и равноправный союзник Ван Дейка; культовый герой болельщиков «Ливерпуля». А еще Матип не играл последние полгода из-за травмы и завершил карьеру всего в 33 года.

Эти две стороны его образа дополняют друг друга, но в то же время находятся в противоборстве: что мы запомним в первую очередь? Насколько крутым он был или что его карьера не стала великой? У меня нет конструктивного ответа, но хотелось бы, чтобы акцент был на крутости. Карьера Жоэля завершена – больше нет смысла держать эту тайну внутри нашего уютного культа. Самое время ему получить хоть немного универсального признания.

Фото: Gettyimages.ru /Matt McNulty, Clive Brunskill, Michael Regan, Justin Setterfield, Bryn Lennon