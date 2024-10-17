Таблицы топ-5 лиг и РПЛ: «Ливерпуль», «Монако», «Наполи» и «Краснодар» в лидерах. Освежаем!

А фавориты мало где первые.

Европейский футбол завершил вторую международную паузу в этом сезоне – идеальное время, чтобы зафиксировать промежуточные итоги в топ-5 лигах и РПЛ. На графиках – первая шестерка в каждой лиге.

Разглядываем!

● В Бундеслиге невероятно плотно – всего три очка между первым и шестым местом.

● В АПЛ лидирует «Ливерпуль», но Арне Слота ждут три тяжелых проверки – друг за другом матчи с «Челси», «Арсеналом» и «Брайтоном». У Гвардиолы расписание сильно проще.

● Антонио Конте выбил пять побед в семи матчах и пока что идет первым. Факт, который никого не удивит: больше всего результативных действий у Лукаку (3+4).

● «ПСЖ» потерял очки в двух из трех последних матчей – так пропустили вперед «Монако». Зато забивают больше всех в лиге – 21 гол после 7 туров.

● «Барса» Флика добыла практически максимум очков – 24 из 27 возможных после девяти туров. «Реал» пока не проигрывал, но уже трижды сыграл вничью.

● В РПЛ наметилась четкая тройка лидеров с заметным отрывом от конкурентов. Уже на этих выходных «Краснодар» встретится со «Спартаком», а в конце октября «Локо» сыграет с «Зенитом». Кто-то явно оторвется.

Главное о каждой команде РПЛ: «Спартак» слаб с мячом, «Зенит» просел без Глушенкова, Личка подвис в «Динамо»