«Скажите ей, что со мной все нормально»: Бонифасе сделал милую просьбу из-за ситуации в аэропорту, где застряла сборная Нигерии

Сборная Нигерии оказалась в центре скандала перед матчем квалификации к Кубку Африки-2025, где они должны были сыграть с Ливией 15 октября.

Команда должна была приземлиться в Бенгази для проведения матча, но самолет неожиданно был перенаправлен в маленький аэропорт Аль-Абрак.

Там игроки провели более 12 часов без еды, воды и каких-либо нормальных условий. Ожидание в аэропорту превратилось в настоящий ужас, и в результате команда решила бойкотировать матч.

Все игроки сборной были шокированы ситуацией, но особенно трогательно отреагировал Виктор Бонифасе. Он попросил помощи у болельщиков:

«Помогите мне дозвониться бабушке и сказать, что со мной все нормально. Это страшно становится».