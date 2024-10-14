«Кем он себя возомнил»? Фанаты не оценили поступок Мбаппе ради «Золотого мяча» – приводят в пример Месси
На днях журналист Санти Ауно из Foot Mercato выдал горячий инсайд: Килиан Мбаппе уведомил сборную Франции, что он готов играть только важные матчи. Его приоритет – выиграть «Золотой мяч»-2025, поэтому он хочет избежать травм.
Фанаты не оценили такое выборочное отношение к соперникам.
💭 «Месси летал по 12 часов каждые пару месяцев, чтобы играть с южноамериканскими командами за страну, граждане которой сжигали его футболку, и он выиграл 8 «Золотых мячей». Мбаппе не хочет играть против Люксембура. Кем, черт возьми, этот парень себя возомнил?
💭 «Почему его главный приоритет – выиграть индивидуальную награду? Футболисты должны отдавать приоритет командным трофеям. Личные награды – это бонусы».
💭 «В контрактах Месси были пункты, ставящие его сборную выше клуба».
Мбаппе 🐓