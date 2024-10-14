Болбой начал атаку, которая спасла ничью. Жозе был бы доволен!

Случай из Второй лиги.

Драматичная развязка в «золоте» Leon Второй лиги А: «Ленинградец» спас ничью на четвертой добавленной минуте в том числе благодаря тому, как классно динамику атаки поддержал болбой.

Посмотрите, насколько он попал в темп, чтобы команда успела провести эту последнюю атаку.

Парень реактивно вернул мяч своим – и начал голевую атаку. Благодаря ему на вбрасывание игроки «Ленинградца» потратили около трех секунд. А еще через семь мяч уже был в воротах, забил свежий форвард Максим Бачинский, он как раз вышел на концовку.

Несколько лет назад внимательный болбой «Тоттенхэма» помог команде забить важный гол в Лиге чемпионов, за что получил похвалу от самого Жозе Моуринью:

«Чтобы сделать это, тебе нужно быть хорошим болбоем. Я сам с 10 до 16 лет был подающим мячи мальчиком – и очень хорошим. И парень тоже хорош. Он понимает игру, читает ее, а не просто смотрит на трибуны или на лампы. Он живет игрой и играет в нее очень хорошо. Я хотел пригласить его отпраздновать с нами в раздевалке, но он куда-то убежал», – сказал тогда португальский тренер.

Эти слова актуальны и тут, во Второй лиге. Надеемся, игроки «Ленинградца» позвали болбоя отпраздновать ничью с ними. Ничья помогла им в борьбе за место в топ-6, чтобы продолжить борьбу в «Золоте», идут пятыми, а «Сибирь» – единолично последняя.

Болбой помог «Порту» выиграть: вовремя кидал мяч перед обоими голами. Лучший игрок матча!

Тот самый камбэк Жозе с помощью болбоя – как это было?

Фото: instagram.com/ak47russ