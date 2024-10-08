Болбой помог «Порту» выиграть: вовремя кидал мяч перед обоими голами. Лучший игрок матча!

Ему передали награду.

«Порту» после 3:3 с «МЮ» с трудом обыграл в чемпионате «Брагу» (2:1). Соперник нанес больше ударов (18:7), но все решил победный гол Пепе на 59-й минуте. Не 41-летнего ветерана, который завязал с футболом этим летом, а 27-летнего бразильского вингера.

Хотя тот самый Пепе на стадионе тоже был – и увидел голевую атаку, которая началась с оперативной работы болбоя Гонсало Круза.

Благодаря этой победе «Порту» (21 очко в восьми турах) не отпустил далеко лидирующий «Спортинг» (24). Как это все было?

Лучшим игроком признали Нико Гонсалеса. Но он отдал награду болбою: мальчик поучаствовал в обоих голах

Да, снова скрины. Видео с официального канала лиги не отображаются на сторонних сайтах, но вы можете посмотреть гол по этой ссылке .

Итак, болбой Гонсало быстро отдал мяч защитнику Мартиму Фернандешу, он нашел Нико Гонсалеса, а воспитанник «Барсы» обыгрался в стеночку с Пепе и отпасовал на победный гол.

Пепе сразу же отблагодарил героя: подошел к пацану, обнял и приподнял.

После победы чествование продолжилось.

Лучший игрока матча Нико Гонсалес отдал награду болбою.

«Незабываемый момент, но в будущем я хочу получить эту награду как игрок», – сказал Гонсало, который выступает за команду «Порту» до 15 лет.

Первый гол «Порту» забил с пенальти, но Нико Гонсалес отметил, что этот же болбой помог команде в эпизоде перед назначением 11-метрового: «Мы поздравили его после матча. Он вовремя дал мне мяч и перед первым голом. Оба мяча были забиты отчасти благодаря ему. Весь стадион, команда, мы едины как одно целое».

Главный тренер Витор Бруну тоже похвалил парня: «Мы заработали три очка благодаря ему, поэтому он получит уважение, которое заслуживает. Болбои очень важны. Необходимо, чтобы те, кто находится в стороне и не взаимодействует напрямую с игрой, понимали, как они могут помочь».

Пацаны в раздевалке оценили прилетевшие респекты.

В Португалии у болбоев особая роль. Не только приносят голы, но и карабкаются за мячами по горам

Все помнят знаменитого английского болбоя, который в 2019-м помог забить «Тоттенхэму» Жозе Моуринью . Португалец тогда очень благодарил парня и даже пригласил его на ужин с командой.

Но на родине Жозе у некоторых болбоев работа посложнее. Стадион «Браги» высечен в скале, поэтому парням приходится бегать по холмам даже на матчах ЛЧ.

Вот как очень улыбчивый парнишка полез за мячом в прошлом году .

Примечательно, что в той же игре против «Панатинаикоса» болбой помог «Браге» победить (2:1). Тоже моментально сориентировался и подал мяч своему.

Греки такого явно не ждали.

Прошел год – и болбой отлично сработал уже против самой «Браги».

Я сходил на стадион в Браге, высеченный в скале. Это – 😍😍😍

Фото: instagram.com/fcporto