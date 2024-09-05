Три случая, когда игроки «Барсы» шокировали всех странными нарядами. Здесь не только Кунде

На днях Жюль Кунде шокировал футбольных болельщиков, приехав на сборы национальной команды в юбке.

Ранее в этом году защитник «Барселоны» также был замечен в туфлях на каблуках.

Впрочем, он не единственный игрок каталонцев с сомнительным гардеробом. Серджиньо Дест также вызвал недоумение на прощальном мероприятии Лионеля Месси – американец пришел в шортах и шлепанцах.

Не забываем об Экторе Бельерине, который однажды вышел на подиум в... чем бы это ни было.