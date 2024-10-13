Чудо-гол со штрафного отменили из-за ветра. Жалко, но справедливо

Забавное из Второй лиги.

Красота и отмена, которых вы вряд ли ждали от золотого дивизиона Leon Второй лиги А.

Чингиз Магомадов из «Велеса» умеет бить штрафные в стиле Роберто Карлоса, показал в матче с курским «Авангардом». Бахнул на силу с 30 метров, залетело идеально – но гол отменили. Потому что ветер в последний момент сдвинул мяч. Когда-нибудь видели такое?

Да, проблема в том, что Магомадов ударил не по статичному мячу – порыв все испортил, потому что получился штафной по катящемуся. А это нарушение, в пункте 13 правил «Свободные и штрафные удары» описана процедура: «Мяч должен быть статичен, а исполняющий игрок не должен касаться мяча до того, как его коснется кто-то другой».

Так что судья прав: засчитывать такой гол нельзя. Хотя игроки «Велеса» остались недовольны настолько дотошной трактовкой.

Чингиз Магомадов, к слову, не в первый раз отличается подобными мощными и красивыми ударами: в 2019-м за «Урал-2» он зарядил в девятку в стиле праймового Стивена Джеррарда (пусть и не со штрафного).

Вообще к 26 годам у Магомадова пока только десяток матчей в РПЛ за «Урал» – в основном играл в Первой и Второй лиге или молодежном первенстве. В «Велес» Чингиз пришел этой зимой и пока не забивал – хотя вот сейчас был очень близок. Он ведь и с повторного штрафного исполнил похожее, тоже пробил на силу – только чуть ниже, но вратарь отбил.

«Велес» после отмененного гола расклеился совсем: к тому моменту уже проигрывали 0:2, пропустили еще дважды и закончили 0:4. Из-за поражения опустились в зону вылета «Золота» Второй лиги А – обошел как раз «Авангард».

«Какой ВАР, ## твою мать?» Гол, которого наверняка не было, засчитали в Первой лиге – вскипел Андрей Тихонов

Фото: vk.com/fcveles