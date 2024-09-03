Кто выйдет в плей-офф новой ЛЧ? Искусственный интеллект уже все посчитал

В этом году сменился формат Лиги чемпионов, теперь у нас есть общая турнирная таблица на 36 команд.

Напомним, что первые 8 команд пройдут сразу в 1/8 финала ЛЧ, команды с девятого по 24-е будут играть в 1/16 финала. Остальные покинут турнир после группового этапа.

Искусственный интеллект уже все посчитал: в топ-8 по результатам алгоритма попадут «Сити», «Реал», «Бавария», «Интер», «Аталанта», «Арсенал», «Дортмунд» и «Барселона». «Аталанта» по прогнозу обойдет «Ливерпуль», «Атлетико», «ПСЖ», «Ювентус» и другие сильные команды.

«Байер», «ПСЖ», «Милан», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Жирона» попадут в стыковые матчи:

Алгоритм совсем не верит в «Шахтер», ставя его на 34-е место, ниже только «Црвена Звезда» и «Слован».