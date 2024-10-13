Отца Сона оштрафовали: он бьет детей в академии. Извинился, но не видит проблемы

Звезду «Тоттенхэма» растил так же.

Отца и старшего брата Сон Хын Мина оштрафовали на три миллиона южнокорейских вон (2,2 тысячи долларов) за жестокое обращение с детьми – помощники Сона-старшего били учеников угловым флажком, а он сам оскорблял за ошибки на тренировках.

Мы уже рассказывали о том, как начиналась эта история – теперь неподобающие методы тренировок признаны, а родственники Сона наказаны.

Сон-старший издевается над детьми за игровые ошибки. Теперь должен лечиться для самоконтроля

Сон Ун Чжун – директор футбольной академии в Чхунчхоне. Отец Сона ведет себя максимально строго, позволяет себе и оскорблять детей. Родители одного из них утверждали, что 9 марта помощник Сона ударил их сына по бедру угловым флажком, он лечился две недели.

Сам футболист рассказал полиции, что тренер заставил его вместе с партнерами пробежать от ворот к центральной линии за 20 секунд после того, как они проиграли матч. Игроки не справились, тренер в наказание принудил отжиматься и нанес несколько ударов по ягодицам.

Мальчик обвинил Сона-старшего в словесных оскорблениях из-за ошибок на тренировках, а второго тренера – в том, что он бил его по разным частям тела.

Сон Ун Чжун извинился перед игроком и его семьей, но сначала отверг обвинения в жестоком обращении с ребенком.

«Я клянусь, что тренеры моей академии никогда не совершали никаких действий, которые не были бы основаны на любви к нашим молодым игрокам. Многое из того, что сказал истец, не соответствует действительности, и мы в академии полностью сотрудничаем с властями в ходе этого расследования, не искажая и не скрывая факты», – объяснил отец Сон Хын Мина летом.

Глава академии отмечал, что родители игрока потребовали «сотни миллионов вон» как компенсацию, а академия не может позволить себе такие выплаты.

В итоге Сон-старший еще раз извинился и пообещал пересмотреть тренерские методы. Его вместе с помощниками обязали пройти 40-часовую программу лечения, чтобы избежать жестокости над детьми в будущем.

Сон-старший не жалеет: матерится и не отпускает детей в другие клубы раньше 15 лет

62-летний Сон Вун Чжун – бывший футболист, играл на неплохом уровне в Южной Корее. После карьеры он тренировал сыновей, тоже сурово. «Был ли он строгим тренером? О да. Пугающим», – улыбался Сон. Вун Чжун небольшого роста (всего 167 см), но в безупречной физической форме. Только посмотрите!

Вун Чжун строго относится к детям, большинству из них по 12 лет: задания напоминают приказы, для него не редкость нецензурные выражения. Вун активно участвует в тренировках, а мальчиков, которые, по его мнению, недостаточно сосредоточены, отправляет домой. Многие дети побаиваются тренера.

Еще Сон-старший запрещает детям сильно бить по мячу до 15 лет. То есть можно пасовать и финтить, а вот приложиться со всей силы – нет. «Это повредит их связки и суставы, потому что они еще не до конца созрели. То же самое было и с Хын Мином. Именно поэтому я был против, чтобы мои дети участвовали в клубных матчах в этом возрасте, та же философия и у нынешней группы», – говорит Вун Чжун.

Но главное (и самое строгое) правило касается выхода из академии. Сон-старший не отпускает мальчиков в клубы раньше 15 лет. Вун Чжун объяснял логику: «Для школ, родителей и некоторых клубов, где дети играют в раннем возрасте, речь идет не о том, чтобы развивать их как футболистов. Там больше заботятся о победах в матчах и местных соревнованиях, а не о развитии их базовых навыков».

Чтобы преуспеть в академии, нужно полностью приспособиться к этим методам. «Это не игровая площадка, и я очень строго отношусь [к правилам], – рассказывает Вун Чжун. – Если вы собираетесь быть здесь, но не набрали хорошую спортивную форму и выглядите ленивым на поле и вокруг него, это категорическое «нет» для меня. Другое дело – отношение в целом. Будь скромными, уважительно относись к тому, кого ты учишь и кто учит тебя. Если этих двух элементов нет, я исключу ребенка из академии».

Суровый Вун-Чжун часто бывает в Лондоне, в это время детей тренирует 33-летний Сын Хын Юн – старший брат Сона, который профессионально играл в Корее и мелькал в пятом немецком дивизионе. «У него просто не было таланта», – ворчит отец.

Сын Хын Юн относится к детям добрее: «Я хочу быть посередине, поэтому устанавливаю баланс между строгостью и нежностью», – объясняет брат Сона.

Раньше Сон-старший заставлял сына набивать мяч по 4 часа. Сейчас советует не жениться

Лидер «Тоттенхэма» пересказывал много ярких историй, связанных с отцом.

● «Он давал нам четыре часа набивать мяч, – вспоминал Сон. – Нам обоим. Примерно через три часа я видел уже три мяча, пол казался красным [из-за налитых кровью глаз]. Я так уставал, а он был очень зол из-за этого. Думаю, что это была лучшая история из детства, и мы все еще про это разговариваем, когда собираемся вместе. Четыре часа держать мяч в воздухе и не ронять... Это сложно, не так ли?».

● Сон-старший разработал для сына специальную программу тренировок. Сначала они работали исключительно над базовыми навыками, затем, когда Сон пошел в среднюю школу, отец заставлял его регулярно работать с мячом и бить по воротам левой ногой. Когда Сону исполнилось 18, он стал работать над ударом – бил по 500 раз за тренировку обеими ногами, отрабатывая удары из определенных точек в штрафной.

● Важный элемент футбольного воспитания – уважение. Его Сону тоже прививали с детства. «Отец говорил, что, если я выхожу к воротам, а соперник получил травму, я должен выбить мяч и помочь сопернику. Если ты хороший футболист, но ты не знаешь, как уважать других, ты никто. Он по-прежнему мне это говорит, – признавался Сон. – Иногда это сложно, но мы все сначала люди, а уже потом футболисты. Нужно уважать друг друга. На поле, вне поля – почему это должно отличаться?».

● В прошлом Сон встречался с корейскими поп-звездами Бан Мин А и Ю Со-Юн, но сейчас он один. И это, похоже, надолго. По совету отца Сон не планирует жениться, пока не закончит игровую карьеру: «Я согласен с отцом. Когда ты женат, семья выходит на первый план, жена и дети, только потом футбол. Мне важно, чтобы, пока я играю на топ-уровне, футбол оставался главным. После окончания карьеры, ну или там в 33-34 года, у тебя по-прежнему впереди долгая семейная жизнь».

● Надо понимать, что корейское общество устроено так, что слово отца (и родителей в целом) для детей – закон. «В Европе и Азии разный подход. Люди думают: почему он живет с семьей? Но причем здесь я? Кто помогал мне играть в футбол? Родители. Они пожертвовали своей жизнью и приехали сюда, чтобы помогать мне. Я должен им отплатить, – говорил Сон. – Я очень благодарен им за каждую возможность, которая позволила мне этого добиться».

Сейчас Сон травмирован, но в медиа все равно всплывает его фамилия – правда, в негативном формате.

Сон помешан на футболе, даже не женится, пока не закончит карьеру

Фото: East News /Jung Yeon-je / AFP; Gettyimages /Marc Atkins