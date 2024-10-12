14 вечных рекордов в футболе. Их никто и никогда не побьет

Футбол, как и мир, движется вперед. Игроки прогрессируют и ставят новые рекорды. Но есть такие, которые точно никто побьет.

1. Лео Месси: 8 «Золотых мячей» и 6 «Золотых бутс».

2. Криштиану Роналду: забрал все возможные трофеи и индивидуальные награды с двумя клубами, в том числе «Золотой мяч», «Золотую бутсу» и Лигу чемпионов.

3. Лео Месси: 91 гол за календарный год.

4. Криштиану Роналду: 50+ голов шесть сезонов подряд.

5. Пеле: три Кубка мира.

6. Тони Кроос: шесть клубных чемпионатов мира с двумя клубами.

7. Роберт Левандовски: пять голов за девять минут.

8. «Челси»-2004/05: 15 пропущенных мячей за 38 матчей.

9. Жозе Моуринью: 9 лет не проигрывал в ЛЧ дома с четырьмя клубами.

10. Садьо Мане: хет-трик в АПЛ за 2 минуты и 56 секунд.

11. Роналд Куман: 250 голов на позиции центрального защитника.

12. Рожерио Сени: 128 голов на позиции вратаря.

13. Бас Дост: 45 голов первыми 45 касаниями.

14. Гари Линекер: ни одной полученной карточки (даже желтой) за карьеру.