🍓 Секс беспокоит не только Гвардиолу, но и Конте. Может, секрет «Наполи» кроется в секс-правиле Антонио? 🔞

Режим футболиста - это не только питание, сон и тренировки. Лучшие из лучших даже сексом занимаются по графику.

Вчера об этом рассказал Самир Насри, вспомнивший жесткий любовный график Пепа Гвардиолы.

Но испанец не первый наставник, решивший ввести столь суровые ограничения. В 2019 году главный тренер «Интера» (уже «Наполи») Антонио Конте рассказал, какой совет дал своим футболистам.

«В течение сезона я рекомендую игрокам заниматься сексом быстро, прикладывая минимум усилий. Также советую им использовать позиции, при которых их партнеры находятся сверху .

Желательно также, чтобы секс был с женами, потому что другие партнеры... Ну, они требуют больше усилий», - считает Конте.

А что бы вы посоветовали? Знатоки есть?

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