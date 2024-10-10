🍓🍆 Насри рассказал о секс-правиле Гвардиолы, которое распространялось даже на Месси. Пеп уверен, что так Лео классно прокачал мышцы

А вы знаете, что Пеп Гвардиола ввел в «Барселоне» секс-правило, которое, по его мнению, должно было помочь избежать мышечных травм.

Тайну разгласил экс-полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри, много рассказавший о своем бывшем тренере:

«Когда я смотрю футбол, я не могу дистанцироваться от того, что видел и чему научился у Пепа. Все это нельзя объяснить одним словом. Гвардиола - это детали.

Как игрок, я всегда соблюдал указания. Я никогда не считал себя благословенным футболистом. Мне всегда приходилось усердно работать и быть на пике собственной игры, не только на поле, но и за его пределами.

Гвардиола сказал, что я не в порядке. Он повторил это несколько раз и даже пнул меня по заднице.

После тяжелого года, из-за травм и личных проблем, я был не в форме. У меня было 4 килограмма лишнего веса - для Гвардиолы 2,5 - красная черта. Тогда вы не тренируетесь.

Пеп говорил мне, что с такими игровыми качествами я не должен быть в «Манчестер Сити» - мое место в «Барселоне» . У нас было несколько разговоров, но он хотел, чтобы я остался и играл у него. Но я отказался, потому что не имел гарантий на попадание в основу.

По мнению Пепа, сексуальная активность игроков должна происходить до полуночи , чтобы хорошо выспаться - даже если завтра они свободны. Он привел в пример Месси, который, после этого, значительно улучшил свои мышцы.

Еще Пеп упомянул Левандовски, который избежал большого количества мышечных травм.

Пеп - придирчивый человек. Он не будет над вами издеваться, но сделает все, чтобы вы прогрессировали», - заявил Насри.

Пеп - молодец?