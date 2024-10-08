Ламин Ямаль идет по стопам Месси и Беллингема, подписав эксклюзив с Аdidas🔝

Юная звезда «Барселоны» Ламин Ямаль пойдет по стопам Лионеля Месси и Джуда Беллингема, став «игроком Аdidas».

Ламин покорил футбольный мир, побив множество рекордов в 17 лет. Парень дебютировал за грандов Ла Лиги в 15 лет, а этим летом стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

По данным Footy Headlines, Adidas хочет включить Ямаля в «фирменную» команду вместе с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» Месси, суперзвездой мадридского «Реала» Беллингемом и талисманом «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом, что позволит Ламину иметь собственный логотип и линейку бутс.

Теперь Ямаль будет эксклюзивно работать с Аdidas над созданием собственного бренда. Есть все шансы, что однажды он сменит своего коллегу-выпускника Ла Масии Месси в качестве главного посла Аdidas.