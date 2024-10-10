😮 Мы не понимаем, насколько крут Кубарси. Показатели Пау в этом сезоне УЖЕ круче, чем у ван Дейка и прошлогоднего Рюдигера 🤯

Пау Кубарси только в январе достигнет совершеннолетнего возраста, но он уже показывает футбол уровня лучших защитников мира.

Оборонительный вариант феномена Ламина Ямаля настолько хорош в этом сезоне, что его показатели вдребезги разбивают прошлогодний перфоманс Антонио Рюдигера - победителя Лиги чемпионов.

Единственная «претензия» - игра в воздухе. Дуэли на втором этаже всё ещё проблема для испанца, если сравнивать его с лучшими центральными защитниками мира. Кубарси выигрывает «лишь» 59,1% воздушных единоборств - значительно меньше Рюдигера и ван Дейка, но... больше половины!

Зато Пау наголову превосходит именитых соперников по навыкам построения атаки - с такими цифрами можно играть и на позиции плеймейкера.

В принципе, юный каталонец уже пробует себя в роли разыгрывающего.

Мощно?