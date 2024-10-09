Комичная драка фанатов «Миллуолла»: парень получил в нос от пожилого мужчины, а друг – промахнулся!

Да, между собой!

Завирусилось видео странной драки между фанатами «Миллуолла» – с участем разных поколений. Возможно, вам уже такое попадалось, но пик популярности именно сейчас.

Парень дразнил мужчину и получил по носу от пожилого

История такая: молодой парень дразнил мужчину постарше, который находился на трибуне, а потом отошел – и внезапно получил удар в нос от пожилого человека, на которого в итоге нападал другой фанат – и толком не смог ответить.

Все это действо можно разделить на несколько нелепых актов. Вот само видео.

Акт первый: очевидная провокация.

Ну, совсем странно.

Акт второй: внезапный удар от наблюдателя.

Мужчина вроде бы просто следил за происходящим.

А потом врезал парню в нос почти без размаха.

Акт третий: ответ от парня в черном, у которого почти не получилось.

Интернет с удовольствием обсудил этот промах.

«Напоминает мне сны, где я ввязываюсь в драку и едва могу поднять руки», – один из самых популярных комментариев, смысл которого периодически повторяется и в других репликах.

Потасовка фактически заканчивается за 15 секунд, потом стюарды сгоняют молодежь в один из выходов. Ясно, что в таких случаях все происходит быстро, буквально за секунды и без подготовки, но конфликт все равно выглядит очень странно.

Что за матч? Или это старое видео?

Основная версия: это последний домашний матч «Миллуолла» на данный момент – то есть уже в сезоне-2024/25, 28 сентября против «Престона» (3:1).

С другой стороны, фанатский сайт fanbanter.co.uk написал, что это видео снова появилось в интернете, а было оно снято после победного матча с «Плимутом» (1:0). Тогда это апрельская игра прошлого сезона, потому что предыдущий домашний матч с «Плимутом» и таким счетом был только в 1983-м. Непохоже, некоторых героев тогда еще не было на свете.

В любом случае, видео обрело популярность в интернете сейчас – на странице Football Fights в Х только за последние сутки пять миллионов просмотров, тысячи лайков, репостов и комментариев.

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