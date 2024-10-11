«Пока одни убытки, но нам приятно этим заниматься». Главная сенсация Кубка – «Композит» из Павловского Посада

Денис Романцов поговорил с президентом, главным тренером и капитаном.

Каждая счастливая команда счастлива по-своему. Заново убеждаюсь в этом на улице Льва Толстого в Павловском Посаде (65 км к востоку от Москвы, 65 тысяч жителей), где базируется «Композит» – одна из трех команд Дивизиона Б Второй лиги в пятом раунде Кубка России.

В отличие от «Амкара» и «Знамени Труда», основанного 114 лет назад, богатой истории «Композит» не имеет. Появился 10 января 2022 года, а в 2024-м прошел в Кубке питерское «Динамо», пензенский «Зенит» и «Нефтехимик».

– Павловский Посад – моя родина, – говорит учредитель «Композита» Игорь Маковоз. – Здесь никогда не было профессионального футбола. Зато любительский был всегда – в городском чемпионате участвовало 12-14 команд, случались ожесточенные баталии.

Когда затевали клуб, сразу хотели, чтобы он был именно в Павловском Посаде – это принципиальная позиция. К нам как-то Георгий Черданцев приезжал – приглашали его на футбольный праздник. Он рассказал, как в Англии обстоят дела с клубами в небольших городах.

По такому принципу и хотим развивать «Композит» – чтобы люди приходили семьями, и футбол на выходных стал для них доброй традицией. Чтобы жители Павловского Посада не ездили на футбол в Москву, а – десять минут и ты на стадионе.

– Как были связаны с футболом до «Композита»?

– Я изначально человек футбольный. Играл и в детстве, и на юношеском уровне – за ореховский «Спартак» в чемпионате Московской области. Мечтал стать профессиональным игроком, но заниматься пошел достаточно поздно, в восемь лет.

Серьезной школы у нас не было, возить меня в Москву не очень хотели, и перед поступлением в институт я сделал выбор в пользу учебы. Но футбол не забывал: четверть века болею за миланский «Интер».

– С чего началось?

– С 1998 года, когда «Интер» играл со «Спартаком» в полуфинале Кубка УЕФА и привез в Москву звездный состав во главе с Роналдо и Джоркаеффом . С тех пор посещал все московские матчи «Интера» – против «Локомотива», ЦСКА и того же «Спартака». Любовью к «Интеру» объясняются и черно-синие цвета «Композита».

– Эмблему как создавали?

– Все сами. Коллективом компании набросали идей, наши дизайнеры подредактировали – и получился логотип. Думаем сделать его еще более минималистичным.

– Бизнес у вас строительный?

– Да. Я учился на инженера-строителя, работал по специальности и прошел в Москве большую школу – реставрировал Большой театр, Кремль, Сандуновские бани.

Поработал в департаменте строительства, а потом с помощью партнеров занялся бизнесом – и потихонечку выстроилось собственное дело. «Композит» – название нашей флагманской компании.

– Как создали футбольный клуб?

– Получилось спонтанно. Задумались об этом с партнером по бизнесу, решили попробовать и позвонили товарищу детства – Валерию Гусарову.

Он постарше, заканчивал динамовскую школу, играл на профессиональном уровне и был нашим местным кумиром-авторитетом. Пару раз встретились, обговорили детали и заявились на КФК.

– Самое сложное при создании клуба?

– Найти футболистов, которые поверят в нашу идею. Мы сразу хотели занять лидирующие позиции и по спортивному принципу выйти в профессиональный футбол.

Методом проб и ошибок набрали полный состав, изучили на предсезонных турнирах порядка пятидесяти футболистов. В первом сезоне заняли в Подмосковье второе место после «Зоркого» и вышли в Дивизион Б Второй лиги.

Большинство игроков пришло в «Композит» свободными агентами, двое – в аренду

К дебюту во Второй лиге «Композит» взял группу новичков, но остались не все. Скажем, защитники Гиоргий Бабунашвили и Андрей Спирин, вышедшие в первом матче павловопосадцев в профессиональном футболе, теперь в Медиалиге.

– Как набирали состав? – спрашиваю основателя «Композита» Игоря Маковоза.

– Этим занимался Валерий Гусаров. У него достаточно знакомств в футбольном пространстве Московской области. К тому же у нас есть селекционер – Вадим Плешков.

После перехода в профессионалы команда обновилась процентов на 60. С некоторыми ребятами было по-человечески грустно расставаться, но для достижения результата приходится быть прагматичными.

Главное, что оставшиеся 40 процентов по сей день занимают в команде ведущие позиции, выходят в стартовом составе. Словом, растут.

– Всех берете свободными агентами?

– Еще никого не покупали, но не все пришли свободными агентами. Владислава Агалакова арендовали у «Нефтехимика», а Алексея Филимонова – у «Сочи».

– Уже продали кого-то?

– Нет, после первого круга были предложения из ФНЛ. Предлагали 5-7 миллионов рублей, но мы это пока не рассматриваем. Да ребята и сами не хотят уходить.

– Вы планировали выйти во Вторую лигу с первой попытки?

– Да. Больше скажу – мы сразу ориентировались на Первую лигу. Планировали выйти туда через пять лет после создания клуба. Если что-то делать – надо видеть цель. Просто барахтаться во Второй лиге – неинтересно.

Ближайшая задача – выйти в «Серебро» Дивизиона А Второй Лиги. Если не в этом сезоне, то в следующем обязательно. А там уже ставим цель пройти «Серебро» и «Золото» одним годом и попасть в Первую лигу.

Мы составили план – и по бюджету, и по составу. Сейчас на карандаше порядка ста человек, которые потенциально подходят под нашу схему. Игроки идут к нам охотно. У нас семейная атмосфера, и каждому уделяется внимание. Люди не чувствуют себя брошенными.

– В чем проявляется семейная атмосфера?

– Нет случайных людей, пришедших со стороны. Скажем, в организации многих клубных моментов участвует моя супруга. [Директору и первому тренеру клуба] Валерию Гусарову помогает его сын. Старшего тренера Романа Федотова я знаю очень много лет.

Сочетание рабочих и приятельских отношений создает особую атмосферу. Игроки ее чувствуют.

– У вас и школа есть?

– В ней занимается порядка 150 детей. Хочется, чтобы они не разъезжались по ближайшим городам Подмосковья, а играли здесь и со временем усиливали главную команду.

Школа появилась раньше, чем команда – взяли ее под крыло, руководит Валерий Гусаров. Сейчас к нам присоединяются и другие детские секции Павловского Посада.

«Композит» не играет в Павловском Посаде, но в следующем году мечтают вернуться

Во Второй лиге «Композит» дебютировал в июле прошлого года и сразу обыграл (3:2) бывший клуб своего тренера Дмитрия Сережкина – «Красное Знамя». Первый мяч на профессиональном уровне «Композит» пропустил от 22-летнего нападающего Владислава Грязнова – и через месяц подписал его.

Стремительный переход Грязнов объяснил конфликтом с тренером «Красного Знамени» Георгием Бычковым, который на пресс-конференции обвинил игрока в неудачах команды. Грязнов покинул «Красное Знамя», но продолжил играть в Ногинске – клуб из Павловского Посада арендовал там стадион для домашних матчей.

– Играли в Ногинске прошлый год и часть этого, – говорит Игорь Маковоз. – Потом переехали в Орехово-Зуево. Болельщикам так удобнее: на электричке – прямая ветка. Вышел на станции Крутое – и вот тебе стадион.

– Что со стадионом в Павловском Посаде?

– Мы спроектировали арену на 3500 мест – с манежем, тренировочным полем, административным комплексом. Но есть проблемы с разрешительной документацией по земле – это вопрос с каждым годом ужесточается. Тем не менее движемся к цели.

– В Павловском Посаде совсем негде играть?

– Есть свеженький стадион (там сейчас проходят наши тренировки), но он под категорию Б не подходит. Думаем даже, чтобы побыстрее заиграть в родном городе, сделать минимальную реконструкцию (добавить трибун и легко возводимый административно-бытовой корпус), чтобы лицензировать его под Вторую лигу.

Это можно сделать за полгода. Надеюсь, вторую половину следующего года будем играть уже дома. Тогда и народу больше соберется, и самим будет приятнее.

– Как привлекали те несколько сотен, что сейчас ездят за командой в Орехово-Зуево?

– Делали рекламу по городу, развивали соцсети, звали друзей друзей и на областном чемпионате собирали в Павловском Посаде 700-800 человек.

– За почти три года хоть раз пожалели, что ввязались в историю с футбольным клубом?

– Ни разу. Ажиотаж внутри только нарастает. Я езжу с командой на все выездные матчи, кроме дальних – во Владивосток, Хабаровск, на Сахалин. А так был в Тамбове, Пензе, Долгопрудном, Туле, везде.

– Это разные эмоции – переживать за миланский «Интер» и за свой клуб?

– «Композит» забирает у меня столько эмоций, что «Интер» ушел немного в тень. Даже после недавней игры с Пензой, когда уверенно победили 5:1 (с хет-триком Грязнова – Спортс»), испытывал опустошение.

Когда в начале второго круга проиграли Белгороду, были очень сильные отрицательные эмоции. Хорошо усилились, играли дома, вообще не планировали уступать, но – 2:4. Команда у нас веселая – много забиваем, много пропускаем. Валидольная!

– Часто выступаете перед игроками?

– В мотивационные дела особо не лезу. Единственное – перед матчами захожу в раздевалку и со всеми здороваюсь.

– Бывало, что повышали команде премиальные?

– Периодически случается – в основном в Кубке. Но повышаю не после игр. Заранее. Надо, чтобы ребята сразу получали заряд.

– Почему за полтора месяца до первого кубкового матча в «Композите» сменился тренер?

– Дмитрий Серёжкин – из другого города, по семейным обстоятельствам ему пришлось уехать. Это было неожиданно, но потихоньку справились. На будущий сезон, если выйдем в «Серебро», пригласим статусного, именитого тренера. Пока не скажу кого. Но есть две-три кандидатуры, с кем общаемся.

Тренер «Композита» играл в Венгрии и 17 лет работал в топливной компании

С начала июля главный тренер «Композита» – Игорь Рудой. Человек с богатым – в том числе зарубежным – жизненным опытом. «Композит» – его четвертый подмосковный клуб с лета 2022 года.

– Родился я в Черкассах, – говорит 53-летний тренер. – Папа в шестидесятые играл в советской Второй лиге, старший брат – в Первой и за границей, в Израиле и Польше. Я же в 16 лет пробился в сборную УССР и стал лучшим бомбардиром Кубка Яшина в Молдавии. Выиграл со сборной чемпионат республик.

Потом служил в спортроте, играя в Смоленске и Бобруйске, после распада СССР сменил несколько украинских команд и в 1994-м уехал в Венгрию. Там удивило: приходишь на тренировку, и твоя форма уже в шкафчике – не нужно ее самому таскать и стирать.

– Сколько играли в Венгрии?

– Год. Предлагали остаться, но по семейным обстоятельствам я искал лучших условий и выбрал могилевское «Торпедо» из белорусской Высшей лиги. Правда, мы не договорились, и я продолжил карьеру во Второй лиге Украины.

В 27 лет уже закончил. Не из-за травмы. Надо было содержать семью, а зарплату в футбольных клубах в девяностые платили нерегулярно. В 1998-м знакомые открыли сеть заправок, и я 17 лет отработал в топливной компании. Из них семь лет – директором.

– Без отрыва от футбола?

– Да, есть любимая работа, а есть та, что приносит материальные блага. С 2003 года я тренировал крымские любительские команды. Работе в топливной компании это даже помогало. Знавшие меня по футболу говорили: «О, у Рудого есть своя заправка – давай заедем к нему».

Днем работал в топливной компании, вечером тренировал, на выходных ездил на матчи.

– Как в 2020-м оказались в тренерском штабе «Туапсе»?

– Началось с того, что в 2018-м уехал в Польшу. Пригласили знакомые, чье футбольное агентство работает по всей Европе. В Польше учил язык, смотрел, как работают академии, искал молодых игроков.

Курсировал между Легнице, Катовице и Ченстоховой. Планировал остаться и подписать контракт с одним из польских клубов, но из-за ковида все за сутки кардинально поменялось. Чемпионат приостановили, и я вернулся в Россию.

Главным тренером «Туапсе» стал мой друг Сергей Леженцев, игравший за киевское «Динамо» и сборную Украины. Мы работали в Армянске и Ялте, и он позвал меня помощником.

– И как вам «Туапсе»?

– В организационном плане вообще ничего не было, поэтому команда долго и не прожила. Я знал, что будет тяжело, но не подозревал, что настолько. С задачей поднять команду с последнего места мы справились (вскоре после переезда я стал главным тренером), а потом нас чуть не исключили – за подделку ковидных справок.

Через апелляционный суд мы добились возможности доиграть чемпионат и закончили десятыми. Причем месяца за два до конца сезона финансирование команды прекратилось.

Меня же с моим помощником Коротковым позвали в «Коломну», а оттуда в «Сатурн». Это уже новый уровень, но мне чем сложнее – тем интереснее.

– В чем сложность работы в Раменском?

– Трибуны прямо за спиной – всегда чувствуешь давление людей, которые еще живут временами выступлений в РПЛ. Болельщик там чуть жесткий – ждет побед в каждом матче, не учитывая ситуацию внутри клуба.

Потом я несколько месяцев работал в «Пересвете» (Домодедово), где в основе при мне заиграло несколько местных воспитанников. Дальше захотелось перезагрузиться, что-то переосмыслить.

Решил поработать с детьми – в филиале академии ЦСКА в Раменском. Мне интересно помогать перспективным футболистам развиваться. Я и сейчас их не бросаю.

– Как пришли в «Композит»?

– С селекционером Вадимом Плешковым работали в «Пересвете», постоянно общались о футболе, и весной 2024-го он пригласил меня на встречу с руководством «Композита».

Игорь Маковоз, Валерий Гусаров и Роман Федотов собирали команду по крупицам – игроки, которых брали еще в 2022-м под областное первенство, и сейчас выглядят сильно на более высоком уровне. Думаю, зимой у нас возникнут проблемы – в плане того, что наших футболистов будут приглашать другие клубы.

– Давления в «Композите» меньше, чем в «Сатурне»?

– Давление есть везде. Важно, чтобы оно было адекватно возможностям клуба. Руководство «Композита» правильно ставит задачи и постепенно их выполняет. Мы находимся в постоянном диалоге и делимся мыслями, как стать сильнее, в какой футбол играть.

Я люблю быстрый футбол. Летом добавились новые игроки, и нужно было внедрить их в наш механизм. Это требовало времени, а времени в футболе никто никогда не дает, и мы начали второй круг с поражения от Белгорода и ничьей с Орлом. Потом через игры новички адаптировались, и пришли победы.

Первая кубковая игра – с питерским «Динамо» (2:1) – стала точкой отсчета. Имею в виду не саму победу, а эпизод, когда соперник выходил один на один, и наш защитник спас. Психологически этот эпизод был ключевым – дал всплеск эмоций.

– В четвертом раунде Кубка вы прошли «Нефтехимик».

– Из всех наших соперников это самая интересная, самая быстрая, самая сильная команда. Единственный их минус – реализация. Первые минут тридцать мы играли с опаской, потом какой-то эпизод удался, и ребята освоились, заиграв в свой футбол.

Все всегда зависит от первого успешного эпизода: сделай хорошее взаимодействие или хорошее завершение, почувствуй уверенность и дальше будет легче. В игре с «Нефтехимиком» у всех ребят искры из глаз летели. Все вышли заряженные и уверенные в себе – потому и пенальти пробили безошибочно.

– Что за футбол в Дивизионе Б Второй Лиги?

– Много борьбы, много вертикальных передач в расчете на подборы. Мы тоже стараемся доставлять мяч вертикальными передачами за спину, но это должна быть свободная зона, куда вбегает наш нападающий. Вертикальная передача должна быть осмысленной. Есть открывание – есть передача.

Если мы хотим быть лидерами, то стиль всегда должен быть атакующим. Стараемся играть в высокий прессинг: при потере мяча должны сразу вступать в отбор, а не бежать обратно к своим воротам.

Капитан «Композита» в команде почти со дня основания – иногда его принимают за родственника Фетисова

В «Композите» хватает известных игроков. Опорный полузащитник Илья Кубышкин восемь лет назад сменил «Зенит» на чешский «Слован» и мелькнул в Лиге Европы. Центральный полузащитник Даниил Тюменцев – автор первого гола клуба в Кубке – играл у Игоря Осинькина в «Чертаново». Крайний защитник Максим Елеев при Викторе Гончаренко был дублером Марио Фернандеса в ЦСКА.

Капитан команды – игрок пока менее известный, но с громкой фамилией: 24-летний Никита Фетисов. Когда в конце июня «Композит» прилетел в Южно-Сахалинск, его даже спросили в аэропорту, не родственник ли он обладателя Кубка Стэнли-1997.

– Мы однофамильцы, – уточняет Никита. – Но мой отец тоже связан со спортом: занимался тяжелой атлетикой. А я с детства выбрал футбол, и родители отвели в спортивную школу в Железнодорожном (120 км от Павловского Посада). Потом: академия «Динамо», «Локо», «Приалит», «Москва-Сити» (бывший «Арарат») и возвращение в Железнодорожный.

В 2022-м Валерий Гусаров позвал сюда моего тренера из Железнодорожного, Евгения Вашурина, и тот подтянул меня. Я провел просмотровую игру, понравился и остался. Повезло, что так получилось. Других вариантов продолжения карьеры не было.

Наша не то чтобы суперсильная команда в Третьей лиге получила неплохих соперников. Но все как-то сразу стало получаться. Судили в чемпионате Московской области нормально – не сказать, что прямо убивали кого-то. Разве что в матчах с «Зорким» иногда были вопросы.

– Как ты стал капитаном?

– На сборах назначили Игоря Хайманова [центрального защитника, пришедшего год назад из грузинской «Гурии»], но он получил травму. Ребята посовещались и отдали повязку мне.

– Как менялось твое расположение на поле?

– В Третьей лиге всегда выходил правым полузащитником. Там же начинал и в профессиональной, но потом начались проблемы в обороне, и меня опустили на место левого защитника. С того момента там и играю.

Когда переставили, немного недоволен был – все-таки всю жизнь провел в атаке. Но привык, да и получаться стало нормально. Сейчас вопросов нет никаких.

– Как менялась команда?

– После выхода в профессиональный футбол был большой смотр новичков: два-три состава играли между собой, и из них выбрали лучших.

Поначалу, когда влилась группа новичков, были сложности: с кем-то случались недопонимания, но за короткий срок сработались, и теперь у нас отличный коллектив. Думаю, за счет него и побеждаем. Когда новенькие приходят, собираемся командой в бане – и сплачиваемся.

– В «Композите» ты уже третий год. Впервые так долго в одной команде?

– Во взрослом футболе – да. Мне комфортно в Павловском Посаде. Давно знаком с руководством. В команде хватает ребят, с которыми мы здесь с самого начала – например, Даня Чернобай, Женя Морев и вратарь Валера Костерев. Игроки и руководство ощущают себя одной семьей.

К тому же у «Композита» есть задача подниматься все выше и выше. Мне это нравится. Не вижу смысла куда-то дергаться.

– С какими мыслями стартовали в Кубке России?

– Хотелось пройти как можно дальше, чтобы про Павловский Посад узнало побольше людей. Показать, что здесь тоже играют в футбол. Матч четвертого раунда с «Нефтехимиком» я пропустил из-за травмы, но очень рад, что команда порадовала болельщиков.

Болельщиков у нас пока не так много, так что я знаком с большинством. Близко не общаемся, но в лицо знаю многих. Они поддерживают нас даже на Сахалине. Перелеты в Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск – самое сложное, что есть во Второй лиге. Тем не менее мы выиграли там два матча из трех.

Перед серией пенальти в игре с «Нефтехимиком» «Композит» заменил вратаря – и сработало

Павловский Посад знаменит платками и шалями, получившими золотую медаль на Всемирной выставке в Брюсселе, конькобежкой Натальей Петрусевой, космонавтом №5 Валерием Быковским и народным артистом Вячеславом Тихоновым – его дом-музей в пятнадцати минутах ходьбы от офиса «Композита», где утром понедельника я спрашиваю босса клуба Игоря Маковоза:

– Какой запомнилась первая игра Кубка – против питерского «Динамо» (2:1)?

– Футбол получился стрессовый. Я чуть по стенке не стек на стадионе. От нервов. Самое яркое воспоминание – победный гол Кукушкина на 92-й минуте.

Как написали в телеграме Второй лиги, Саша сломал массажиста соперника, получил от массажиста и забил решающий мяч (до гола Кукушкин улетел в техническую зону соперника, поскользнулся, врезался в массажиста «Динамо» и получил от него с ноги; массажиста в итоге удалили – Спортс»).

Дальше мы обыграли Пензу (3:0) и «Нефтехимик» по пенальти. Матчи навылет иначе воспринимаются, чем игры чемпионата. Они с другой перчинкой. Поострее.

– «Нефтехимик» – это уже Первая лига. О чем думали перед игрой?

– Может, это юношеский максимализм, но узнав соперника, подумали, что пройдем дальше. Попади мы на «Сочи», «Урал» или «Родину» – еще сомневались бы. А как играют остальные команды Первой лиги более-менее понимали. К тому же наш директор Валерий Гусаров давно знает тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова – вместе заканчивали динамовскую школу.

Против «Нефтехимика» мы выдали наш, наверное, самый качественный матч. Правда, в игровое время простили их. Они усталые приехали или не настроились на нас, и мы создали пять стопроцентных моментов.

– И поменяли вратаря перед серией пенальти.

– Было много выносов – у нашего вратаря Артема Мешалкина ноги забились. А в серии пенальти мастерство толчка – основополагающее. Вот и выпустили свежего Валерия Костерева, который в принципе сильнее в отражении пенальти. Он и отбил решающий удар.

– Что самое тяжелое во Второй лиге?

– Что многие команды не играют в футбол. С «Нефтехимиком» было приятно: сами играли и нам давали. А во Второй лиге многие соперники исповедуют принцип «бей-беги». Нам с такими сложно. Ребята у нас не все рослые, но техничные. Им охота в футбол поиграть.

– Чего ждете от игры с «Амкаром» в Кубке?

– Будет сложнее, чем с «Нефтехимиком». «Амкар» – вязкая, рослая команда. К тому же игра будет в Перми. Нам и там по силам победить, но будет сложно.

– Что для вас ФК «Композит»?

– Футбольный клуб – это организм. Приятно создавать его, совершенствовать, видеть, как он функционирует. Это как с воспитанием ребенка.

«Композит» – мое хобби. До бизнес-проекта нам очень далеко, Кажется, бизнес начинается только на уровне РПЛ. Пока же – одни убытки. Но главное, что нам приятно этим заниматься.

Фото: vk.com/fckompozit